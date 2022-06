Avvistato Cristiano Godano dei Marlene Kuntz: è a Brescia per girare un film

Avvistato Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz tutta la vita: bresciano d'adozione giovedì e venerdì per girare un cortometraggio in cui sarà attore protagonista. Il set è allestito in quel di Chiari, nella villa dei Pellegrini Forlivesi, da cui arrivano supporto e sostegno al progetto che coinvolge gli studenti dell'Accademia di Belle Arti Laba, nell'ambito del biennio di cinema, corso coordinato da Graziano Chiscuzzu.

Il cortometraggio "Sacramento"

Il corto s'intitola "Sacramento", ed è ovviamente la musica a fare da filo conduttore alla storia. L'idea del cortometraggio prende spunto dal background di Marco Jeannin, regista del progetto e docente di Regia del bienno di Cinema e audiovisivo della Laba: da sempre vicino al mondo della musica, come fruitore, critico e soprattutto regista di video musicali di diversi artisti del panorama italiano e internazionale. La produzione del progetto è di Laba, in collaborazione con 5e6: aiuto alla regia di Fabrizio Provinciali, già assistente alla regia di Paolo Sorrentino de "La Grande Bellezza".

Gli studenti coinvolti nel progetto sono quelli del primo anno, affiancati da docenti e altri professionisti del settore. Il protagonista della storia è un musicista con un passato artistico rilevante, arrivato a un punto della sua carriera in cui è costretto a confrontarsi con il tempo che passa e il (ri)cambio generazionale. I grandi successi del passato hanno lasciato spazio a un nuovo presente e a un nuovo progetto sperimentale, una nuova avventura che lo porta a chiedersi in che modo, per un musicista come lui, abbia senso proseguire.

La parola a Cristiano Godano

"La partecipazione al progetto Laba - spiega Cristiano Godano - nasce da una reciproca simpatia che ha preso vita sul set del video La Fuga, diretto proprio da Marco Jeannin. Mi entusiasma l'idea di lavorare con un sacco di giovani, che sono veramente consapevoli, volitivi e vogliosi di nuove esperienze. Gli ho fatto capire che devono darmi del tu e non del lei". Tanta musica nel corto, tanta musica nella sua vita: in arrivo il nuovo disco dei Marlene Kuntz, Karma Clima, anticipato proprio dal singolo La Fuga.

"E' un progetto esteso, che comprende tante attività - continua Godano - Le parole chiave sono sostenibilità, resilienza, attitudine green alla vita, sensibilità, consapevolezza che certi luoghi (come la montagna) diventeranno cruciali per l'umanità. Tutto ciò sta diventando una sorta di concept, senza però pieghe moralistiche".