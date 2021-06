Matrimonio da record: Anna e Costantino insieme da 73 anni

Anniversario da record in provincia di Brescia

Classe di ferro, nozze di ferro: matrimonio da record alle Bettole di Buffalora, dove sabato i coniugi Costantino Stanga e Anna Marchetti hanno festeggiato il loro 73mo anniversario. Una circostanza più unica che rara, in tutta la provincia e non solo: si sono sposati il 26 giugno del 1948. Longevi in amore, longevi nella vita: Costantino ha compiuto 101 anni solo poche settimane fa, Anna celebrerà i suoi 97 invece il prossimo dicembre.

Nella tradizione degli anniversari di matrimonio, hanno già raggiunto le nozze di ferro (che si festeggiano dopo i 70 anni passati insieme): ora sono a un passo dalle nozze di platino, un traguardo che si raggiungerà una volta raggiunti i 75 anni dal giorno dello sposalizio.

Festeggiati da figli e nipoti

Sono stati festeggiati come si deve dagli affezionati parenti: non solo i figli Fausto, Adriana e Vittoria, ma anche i nipoti Nicola, Beatrice e MIchele. Da tempo Costantino e Anna si godono la meritata pensione: lei è sempre stata casalinga, donna di casa che ha cresciuto figli e nipoti; lui ha invece lavorato per 42 anni senza sosta, dal luglio del 1946 al dicembre del 1978 (alla Casa di Dio di Brescia).

I segreti della loro longevità

Poco più di un anno fa, in occasione del suo centesimo compleanno, era stato lo stesso Costantino a rivelare i segreti della loro longevità umana e di coppia. E quindi mai andare a letto troppo tardi, svegliarsi presto la mattina, un buon bicchiere di vino quando ci si siede a tavola, qualche caloria in più a pranzo e invece una cena più leggera. Tanti auguri, e altri cento di questi giorni felici.