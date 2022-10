Caro bollette: per risparmiare, a Corteno Golgi niente luci di Natale

Niente luci di Natale a Corteno Golgi per risparmiare (e sensibilizzare) sui rincari in bolletta. E in piazza sarà esposto un albero malato di bostrico, insetto parassita che da tempo flagella le foreste della Valcamonica. Una doppia provocazione per accendere i riflettori (ma a luci spente) sulle difficoltà dei Comuni e dei cittadini nei prossimi mesi.

Il sindaco

Le luci spente di Natale dovrebbero portare a un risparmio di circa 15mila euro: i soldi risparmiati saranno reinvestiti per pagare le bollette di luce e gas. La decisione è presa, la giunta ha approvato qualche giorno fa.

"Un gesto dimostrativo - ha dichiarato al Giornale di Brescia il sindaco Ilario Sabbadini - per mandare alla Regione e al Governo un messaggio forte e chiedere attenzione sugli enti locali più piccoli, che faticano a trovare le risorse per far fronte a questa doppia emergenza (con riferimento anche al bostrico, ndr). L'amministrazione di Corteno pone con forza il tema del caro energia che, se non trova soluzioni, rischia di obbligare il Comune ad aumentare le tasse o tagliare i servizi".

Bollette.. e bostrico

Bollette.. e bostrico. All'anagrafe Ips thypographus, conosciuto come bostrico tipografo, è un piccolo insetto coleottero del gruppo degli Scolitidi, di forma cilindrica e di colore bruno, delle dimensioni di pochi millimetri. E' ormai endemico nei boschi della Lombardia, del Veneto e del Trentino: attacca prevalentemente l'abete rosso, in cui si sviluppa sotto la corteccia scavando gallerie per nutrirsi, portando gli alberi al completo disseccamento (e dunque alla morte).

Una volta penetrato sotto corteccia, il bostrico scava delle gallerie di riproduzione: le larve, a loro volta, scavano altre gallerie perpendicolari sull'asse del fusto, che interrompono il flusso di linfa nel floema. In tal modo gli zuccheri prodotti dalla chioma non raggiungono più le radici.

Polemiche sul Garda

Polemiche sul fronte luci di Natale anche sul lago di Garda. A Desenzano l'opposizione di centrosinistra aveva attaccato l'amministrazione per la scelta di destinare solo 60mila euro di contributi a sostegno del caro bollette per le famiglie, e oltre 100mila euro invece per le luci di Natale. La replica: i fondi per le luci sono dirottati dalla tassa di soggiorno e solo in quel modo potevano essere spesi. Rispetto al 2021 si risparmierà comunque il 20/30%, con più luci a led e accensione posticipata (non più dalla terza settimana di novembre ma probabilmente dall'Immacolata in poi).