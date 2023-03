La strada che ha aperto al traffico dopo 18 anni di attesa

Un'attesa lunga 18 anni: tanto ci è voluto per la riapertura di Corso Bazoli a Brescia, strada di collegamento tra Via Fiorentini e Via Serenissima realizzata nel 2005 durante la costruzione della metropolitana e del quartiere Sanpolino. Finalmente transitabile al termine delle opere di completamento, per un intervento da 700mila euro eseguito su progetto predisposto da Brescia Infrastrutture e appunto concluso in questi giorni. Il "completamento" ha interessato un tratto di circa 750 metri, compreso tra Via Malga Bala e la rotatoria di Via Serenissima, mai aperto al traffico veicolare.

Correva l'anno 2005: Silvio Berlusconi era il presidente del Consiglio, il Brescia era guidato dal pres Luigi Corioni, si era da poco ritirato Roberto Baggio, il Milan dominava in Europa ma fu sconfitto in finale di Champions, Francesco Renga vinceva il Festival di Sanremo. Davvero una vita fa.

Il completamento di Corso Bazoli

Il completamento della strada era connesso a un Piano attuativo dell'epoca, poi mai realizzato per mancanza di fondi. L'opera pubblica è ripartita grazie a una convenzione firmata nel 2021 con la società Cembre Spa, relativa a un nuovo Piano attuativo per la realizzazione di fabbricati produttivi in aree comprese tra Via Serenissima e Via Magnolini, attualmente non edificate e adiacenti ai fabbricati dell'azienda. La strada, classificata come "strada urbana di quartiere", servirà a favorire la viabilità di Sanpolino e potenziare le connessioni tra il quartiere e Via Serenissima. L'intervento avrà effetti anche sull'incrocio tra Corso Bazoli e Via Cerca: il nuovo assetto consentirà l'attraversamento di quest'ultima solamente a pedoni e ciclisti.

La velocità massima prevista, nel tratto aperto al traffico veicolare, sarà di 50 km orari, ridotta a 30 nel tratto compreso tra Via Malga Bala e Via Cerca. L'intervento ha consentito anche la ricostruzione del manto stradale, nei tratti compromessi dalle radici della vegetazione proliferata negli anni, la rimodellazione dei cigli stradali e la realizzazione di una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dell'impianto di illuminazione.