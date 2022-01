Gli Azzurri si preparano a scendere in campo: è un'Italia targata Brescia

La maglia azzurra si tinge di biancoblu: sono tre i bresciani convocati dal ct Roberto Mancini in vista dello “stage”, il primo dell'anno, al via da mercoledì 26 gennaio a Coverciano, in avvicinamento agli spareggi per i Mondiali in programma il prossimo marzo. Volti già noti e una bella (e giovane) novità: nell'elenco stilato da Mancini sono presenti, infatti, non solo Mario Balotelli (terzo bresciano di sempre per presenze in Nazionale, dopo Andrea Pirlo e Franco Baresi) e Davide Calabria, ma anche il giovanissimo Giorgio Scalvini, nato a Chiari e cresciuto a Palazzolo sull'Oglio e oggi in forza all'Atalanta, dove ha già collezionato 6 presenze.

Giorgio Scalvini

Il nostrano Scalvini fa parte delle novità più interessanti tra i 35 convocati dal commissario tecnico. Classe 2003 e 18 anni compiuti lo scorso dicembre, ha tirato i primi calci al pallone nelle giovanili del Brescia, per poi passare (nel 2015) all'Atalanta. Ha già indossato la maglia azzurra in più occasioni, a partire dalla Nazionale Under 15 – il suo esordio nel 2018 – fino alla Under 21, con cui ha esordito lo scorso anno.

Davide Calabria

Scalvini è difensore così come lo è Davide Calabria, classe 1996 e originario di Adro: indossa la casacca del Milan da quando aveva appena 11, dopo i primi passi nella Virtus Adrense, e del Milan è già una colonna, vicecapitano e un totale di 167 presenze e 7 reti con la maglia rossonera, tra campionato, Coppa Italia, Europa Leauge e Champions League. Ha già esordito anche in nazionale, il 23 novembre del 2020 convocato la prima volta proprio da Roberto Mancini: non è sceso in campo agli Europei della scorsa estate ma ha partecipato a due gare di Nations League e a due gare per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Mario Balotelli

Infine, Mario Balotelli: avvistato a Castelmella per una serie di allenamenti in (quasi) solitaria, l'ex Supermario degli Europei 2012 (in cui fu trascinatore degli Azzurri, a soli 22 anni) e pure ex Rondinella, tornerà a indossare la maglia azzurra (anche se, per ora, solo per lo stage) a tre anni dall'ultima volta. Balotelli oggi è in forza all'Adana Demirspor, club della massima serie turca: quest'anno in campionato ha già segnato 7 reti in 18 partite. Ha celebrato la notizia della convocazione pubblicando su Instagram la foto della sua celebre esultanza, proprio a Euro 2012.

I convocati

Per concludere, questo è l'elenco (con le squadre di appartenenza) di tutti e 35 i convocati. Gli Azzurri si raduneranno già mercoledì 26 gennaio, per il primo allenamento pomeridiano, cui ne seguirà un altro (sempre il pomeriggio) anche giovedì, e un altro ancora (la mattina) anche venerdì. Saranno tutti a porte chiuse. I convocati: