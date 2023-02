Ne chiude uno, ne nasce un altro: apre un nuovo supermercato

Cambio di casacca in vista per il supermercato Bennet (ex Auchan) di Concesio: è ormai ufficiale l'affitto del ramo d'azienda da parte del gruppo Rossetto, che avvierà a brevissimo i necessari interventi di ristrutturazione con l'obiettivo di riaprire entro la metà di maggio.

Non cambierà nulla (per fortuna) per i circa 90 dipendenti dell'ormai ex Bennet, che saranno riassunti da Rossetto alle stesse condizioni contrattuali. E non si esclude, al momento, la possibilità di un ulteriore incremento della forza lavoro, con nuove assunzioni.

Il Bennet di Concesio venne aperto poco più di tre anni fa, a seguito della vasta gamma di cessioni del gruppo Auchan: venerdì 24 febbraio è l'ultimo giorno di apertura. Ora è la stessa Bennet a ristrutturare la propria collocazione commerciale, come già fatto poco lontano, al Centro Commerciale Molinetto di Mazzano, dove (ri)aprirà un IperTosano. A Concesio è invece la volta di Rossetto.