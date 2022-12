Concerti nell'igloo a 2.600 metri di quota: il calendario del Paradice Music

Pavimenti, soffitti e pareti, tutto in ghiaccio. Presso la "Paradice Arena", una sala da concerto da 200 posti, andrà in scena un ricco calendario di eventi per deliziare gli spettatori saliti fino a 2.600 metri di quota. Accadrà al ghiacciaio Presena, tra la Val di Sole (Trentino) e la Valle Camonica, dal 5 gennaio al 25 marzo. Nei giorni scorsi è stato presentato il programma ufficiale della manifestazione.

Ad esibirsi nella speciale arena ghiacciata saranno grandi nomi della musica italiana e artisti locali. Tra gli ospiti più attesi, i Marlene Kuntz che si esibiranno sabato 11 febbraio, e Irene Grandi il 18 febbraio. E poi ancora: Don Diego Trio il 7 gennaio; Surfer Joe (tra i principali esponenti della "surf music") l'11 marzo, Rebel Rootz (una band reggae) il 25 marzo.

Non solo l'edificio: anche gli strumenti saranno di ghiaccio: chitarre, bassi, viole, corni, ukulele. Vere e proprie opere d'arte in grado di regalare agli spettacolari effetti visivi oltreché acustici, create dalle sapienti mani di Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli. A guidare i musicisti sarà il maestro Roberto Marzucchi. L'arena si scioglierà naturalmente a primavera, lasciando di sé solo il ricordo degli eventi che avrà ospitato.