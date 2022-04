Ha aperto un nuovo supermercato: è l'undicesimo in meno di 10 km

Ha aperto i battenti giovedì mattina il nuovo supermercato Conad di Manerba del Garda: un tempo Eurospar, poi chiuso per la crisi legata al gruppo L'Alco Spa, di cui parte dei punti vendita – in tutto 17, di cui 14 nel Bresciano: ne abbiamo parlato ampiamente – sono stati acquisiti da Conad Centro Nord, che sta così programmando un vasto piano di (ri)aperture. Solo poche settimane a Gambara, adesso a Manerba, presto anche a Barbarano di Salò (il 6 aprile).

Il nuovo store manerbese si trova in Via Diaz, in località Campagnoli e affacciato sulla Strada provinciale in direzione Salò: è attrezzato con reparto salumeria e gastronomia, macelleria, ortofrutta, pescheria e panetteria. Per la cronaca è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20: nei primi giorni di apertura sono previsti sconti e promozioni ad hoc.

La terra dei supermercati

Nota curiosa: è il secondo Conad in poco più di 5 chilometri, ce n'è infatti un altro anche a Padenghe. Ed è l'undicesimo supermercato in meno di 10 chilometri, a partire proprio da Padenghe per arrivare fino a Cunettone di Salò. In ordine di apparizione, risalendo verso nord, segnaliamo: Conad a Padenghe; Italmark, Dpiù e Aldi a Moniga; Penny, Lidl e Conad a Manerba; Eurospin e Family a Raffa di Puegnago; Aldi e Carrefour a Cunettone (e nell'elenco non ci sono i market di Desenzano e Salò). La Valtenesi (in particolare il Basso Garda) si conferma una delle zone a più alta concentrazioni di supermercati d'Italia (e forse d'Europa).

I supermercati del gruppo Conad

Anche il nuovo store di Manerba è controllato da Conad Centro Nord, che gestisce circa 270 punti vendita in tutta la Lombardia e in alcune province dell'Emilia-Romagna (Parma, Piacenza e Reggio Emilia). Il supermercato di Manerba fa parte del piano di riaperture che coinvolte 17 nuovi supermercati, di cui 14 in provincia di Brescia (dove ce ne sono già 88): come da accordi saranno salvaguardati tutti i 240 posti di lavoro della precedente proprietà.

Conad Centro Nord fa parte del gruppo Conad, leader in Italia nel settore della Gdo (la grande distribuzione organizzata): il 2021 si è chiuso con un fatturato vicino ai 17 miliardi di euro. In tutto il territorio nazionale il gruppo ha raggiunto il 15% del totale del mercato: nel solo ambito dei supermercati la quota di mercato supera il 23,5% (quasi un supermercato su quattro, in Italia, è oggi a marchio Conad). In tutto il Paese sono più di 3.300 i negozi a marchio, con circa 65mila dipendenti.