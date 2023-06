Buon compleanno Francesco Renga: da Ambra gli auguri più dolci

Buon compleanno Francesco Renga, all'anagrafe Pierfrancesco: 55 anni compiuti lunedì e ovviamente portati benissimo. Festeggiati con un bellissimo regalo: un video, ormai un po' datato, che ritrae i figli Jolanda e Leonardo che (ancora piccoli) si fanno beffe di papà cantando un (quasi) brescianissimo "Vada vià i ciàp", condito da "Pota" e altre amenità. L'ha pubblicato lo stesso Renga su Instagram, spiegandone però le origini.

"Alle 6.45 di stamattina (ovvero lunedì, ndr) mi arriva questo messaggio da Ambra", scrive il cantante bresciano: "Secondo voi c'è un velato sottotesto? Questi sono i suoi auguri, quelli di Jolanda e Leo per i miei 55 anni. Se guardo a quanto erano piccoli, li sento tutti. Grazie per i tanti messaggi di affetto e.. vicinanza".

La love story con Ambra

Nel botta e risposta social anche Ambra non si è fatta attendere: "La tua risposta, il mio regalo: farti ridere", scrive Ambra Angiolini che con Francesco Renga ha condiviso un pezzo importante della vita: sono stati insieme (sposati) ben 11 anni, insieme hanno avuto e cresciuto i figli Jolanda e Leonardo, ad Ambra nel 2011 è stato dedicato il brano "Stai con me", tratto dall'album "Un giorno bellissimo". La loro love story si è conclusa nel 2015 tra alti e bassi, corsi e ricorsi: ma anche per amore dei figli, che nel frattempo si sono fatti grandi, tra i due è rimasto (e rimane) un bellissimo rapporto.