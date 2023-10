Apre al pubblico la stupenda Villa Feltrinelli, ex residenza del Duce

Tutto pronto per l'open day di Villa Feltrinelli, il lussuoso hotel a 5 stelle gardesano – si trova a Gargnano – celebre anche per i fasti del suo passato, e per qualche momento meno nobile (fu anche la residenza di Benito Mussolini). Come di consueto, in occasione della chiusura invernale – domenica finisce la stagione: si riapre in primavera – la villa apre le sue porte al pubblico: appuntamento martedì 17 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, senza bisogno di prenotazione.

I visitatori saranno organizzati in piccoli gruppi: per motivi di sicurezza, verranno tutti accompagnati dal personale della villa partendo dall'ingresso principale di Via Rimembranza. Doverosa nota di servizio: in caso di pioggia, le visite saranno annullate.

La storia della villa

La villa è forse l'edificio di Gargnano più conosciuto. Villa Feltrinelli fu costruita dall'omonima famiglia tra il 1892 e il 1899, con progettazione attribuita da alcuni a Francesco Solmi e, da altri, ad Alberico Belgiojoso. Inserita in un magnifico parco, è circondata da vari corpi di fabbrica un tempo adibiti a residenza dei custodi e dei contadini (che accudivano le stalle e le limonaie). La facciata sul lago rappresenta la parte più fastosa della villa: alle sue spalle un grande parco, ricco di essenze arboree pregiate.

Nell'ottobre del 1943 la villa venne confiscata ai Feltrinelli e adibita a residenza di Benito Mussolini, negli anni della Repubblica di Salò, fino all'aprile del 1945. Ci abitò per circa due anni, insieme alla moglie Rachele: quando le cose si misero male, è proprio da qui che Mussolini organizzò la sua fuga a gambe levate. Si sa come andò a finire: prima a Giulino di Mezzegra e poi a Piazzale Loreto.

Paradiso del lusso, una notte in villa oggi non costa meno di 1.700 euro (ma si arriva agilmente oltre i 3mila). Anche per questo è meta ambita per vip e affini: celebri le visite anche di Chiara Ferragni e Fedez.