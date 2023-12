La fine di un'epoca, è proprio il caso di dirlo: la storica Coltelleria Marenda di Brescia, aperta dal lontano 1927, chiuderà i battenti per sempre dopo 96 anni di gloriosa attività . “Mi dispiace chiudere – racconta il titolare Luigi Marenda a Bresciaoggi – anche perché noi qua ci siamo cresciuti. Ma i tempi sono cambiati, la concorrenza è cresciuta, soprattutto quella online, e il tessuto commerciale della città si è trasformato. Nel corso degli anni ci siamo sempre adattati alle esigenze del mercato. Pandemia a parte, siamo stati penalizzati dalla chiusura con la Ztl e la mancanza di parcheggi. Abbiamo cercato anche nuova forza lavoro per proseguire l'attività , ma purtroppo non si trova nessuno”.

Un testamento irrevocabile per il negozio di Corso Cavour, in pieno centro città . Un pezzo di storia: formalmente costituita sotto forma di ditta individuale nel 1927, le origini della coltelleria si perdono in realtà già alla fine dell'Ottocento, quando i quattro fratelli Marenda avviarono a Brescia, in Corso Magenta, un negozio di forbici e coltelli. L'apertura del 1927 nacque da un'idea di Luigi Marenda, omonimo dell'attuale patron: il negozio al civico 8 di Corso Cavour è lo stesso che ha proseguito per quasi un secolo. Tutto iniziò in alcuni locali presi in sublocazione subentrando ad un negozio di salumeria.

La storia della Coltelleria Marenda

La storia della mitica bottega è custodita dal portale Lombardia Beni Culturali. Così scrive Emanuela Fraccaroli: “All'inizio l'attività si era concentrata principalmente sulla rifinitura di prodotti grezzi, mentre in seguito (avendo nel frattempo aperto una propria fabbrica in via Cremona), si focalizzò sempre più sulla produzione in proprio di articoli per l'agricoltura e la zootecnia, avviando anche una stabile collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, diretto dal professor Ubertini. Dietro suo consiglio e progetto si iniziò così anche la produzione di aghi da salasso, utilizzati dai veterinari per effettuare prelievi di sangue ai bovini. All'indomani del bombardamento del luglio 1944, che provocò danni ingenti alle strutture (tali da ridurre l'attività alla sola arrotinatura), al commercio di coltelli si aggiunse anche la vendita di articoli di chirurgia e articoli per parrucchiere (licenza del febbraio 1949). Dieci anni dopo, alla morte del padre Luigi, sia Cesare che Mario subentrarono nell'attività diventando proprietari dell'esercizio al 50%. La continuità nel nome venne però successivamente garantita da Luigi, nipote del fondatore, che nel 1976 fece il suo ingresso nella coltelleria del nonno. Nel 1979 sia la denominazione che la forma giuridica della ditta vennero modificate: dalla società di fatto 'Coltelleria Luigi Marenda' l'esercizio si trasformò infatti nella società in nome collettivo 'Coltelleria Marenda Luigi di Cesare e Mario Marenda & C. snc', con un capitale sociale di 4 milioni di lire di lire interamente versato. A partire dagli anni Ottanta, però, la coltelleria a poco a poco aveva iniziato a limitare l'attività di produzione in proprio, circoscrivendo il proprio esercizio all'arrotinuatura e alla rivendita. Nel 1993 i soci della ditta divennero tre: Cesare infatti cedette a Luigi la metà della sua quota che diventò quindi socio al 25%”.

La società ha modificato la propria ragione sociale nel 2003, in seguito al ritiro del fratello Cesare. Negli ultimi anni si è occupata principalmente di rivendita, fatta eccezione per la realizzazione di prodotti di nicchia eseguiti dietro precisa richiesta di collezionisti e appassionati. Ad esempio, tra i veri cult: i coltelli dai manici personalizzati.