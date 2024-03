In tavola torna la colomba: due ricette bresciane al top in Lombardia

Pronti per la Pasqua? Anche sulle tavole bresciane sta per tornare la colomba. Dolce tradizionale lombardo, entra di diritto nel gustoso elenco delle referenze griffate East Lombardy, realtà riconosciuta con il titolo di Regione europea della Gastronomia nel 2017 e che riunisce “produttori e ristoratori garanti della cultura di un cibo sano, sostenibile e che rispetta la biodiversità locale”. In questo ideale viaggio alla scoperta dei prodotti simbolo della Pasqua, East Lombardy segnala alcuni indirizzi da non perdere, pancia mia fatti capanna, e ricorda inoltre – assieme alla colomba, dolce della tradizione per definizione – anche alcune specialità dolci e distintive dei rispettivi territori, come il bossolà di Brescia, che a Mantova diventa bossolano.

Le colombe bresciane da provare

Sono due gli indirizzi nostrani inseriti nel prestigioso elenco lombardo stilato da East Lombardy. A partire da Voglia di Pane, in città a Brescia: “Il punto di forza di questo forno – si legge – è la lavorazione dei grani antichi, primi fra tutti quelli della Valtrompia. L’azienda artigianale è a conduzione familiare ma per la materia prima si appoggia a diversi produttori della zona. Come panificatore Armando Guerini, titolare dell’azienda, ha vinto diversi premi d’eccellenza e anche se la sua Colomba pasquale non è ancora entrata in nessun palmarès la medesima qualità che si ritrova negli impasti del pane, la si scopre nel dolce tipico della Pasqua”.

Menzione meritata anche per QBio di Sarezzo. “Nata nel 2017 – scrive East Lombardy – QBio è una realtà particolare nata come forneria artigianale, oggi è anche un luogo dove assaggiare una pizza realizzata con farine di qualità. Tra le proposte dolci della Pasqua, qui si trova anche il tradizionale Bossolà, un lievitato soffice dal sapore delicato; tra le Colombe, oltre alla tradizionale, si trovano tra le altre quella ai Tre cioccolati e quella ai Fichi e noci. Ogni prodotto può essere spedito a casa”.

Altre segnalazioni oltre i confini bresciani. In provincia di Bergamo: La Pasqualina (Bergamo) e Dolci e Delizie (Scanzorosciate). In provincia di Cremona: Dondeo (Cremona) e Tosca (a Cremona e a Casalbuttano). In provincia di Mantova: Panificio Freddi (Mantova) e Sapori di Libertà (Curtatone).