Il supermercato riapre con un nuovo marchio: salvi tutti i lavoratori

Ha riaperto i battenti con il nuovo marchio Penny Market l'ex superficie Leader Price di Cologne: il colosso tedesco della Gdo, del gruppo Rewe, nei mesi scorsi ha completato l'acquisizione degli spazi della ex Lp, salvaguardando il posto di lavoro di tutti e 14 i precedenti collaboratori. Il nuovo punto vendita, ora Penny, si trova sulla Strada provinciale 573, la direttrice che collega Cologne a Coccaglio e Rovato (a est) e Palazzolo (a ovest).

La superficie dell'immobile rinnovato è di oltre 1.100 metri quadrati, di cui circa 800 dedicati alla vendita: all'interno non mancano la macelleria Penny, con carni italiane, la gastronomia servita e il Bake-off con il pane sfornato caldo tutti i giorni. Garantito infine l'assortimento di oltre 2.500 referenze tra cui prodotti italiani e regionali.

La storia del Rewe Group

Con la nuova apertura di Cologne il marchio Penny arriva a quota 91 punti vendita nella sola Lombardia. Il brand, ricordiamo, fa parte del Rewe Group, uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo della Grande distribuzione organizzata: conta più di 384mila dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro. Una storia che comincia da lontano: il gruppo nasce nel lontano 1927, quando 17 cooperative d'acquisto unirono le forze e fondarono la “Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften”.

Il marchio Penny Market

In Europa il marchio è presente in Germania, Austria, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria: in Italia l'insegna è attiva da più di un quarto di secolo, dal 1994. A livello nazionale si contano 404 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d'Italia: come detto quasi un quarto sono in Lombardia. In lungo e in largo, in tutta la penisola, sono più di 4.300 i dipendenti Penny Market: di questi circa il 70% sono donne.

Nel proprio “piano di sviluppo” per il 2022, l'azienda conferma “la forte volontà di crescere non solo attraversato l'apertura di nuovi punti vendita in Italia, ma anche attraverso acquisizioni”. Un po' come successo a Cologne. Per la cronaca, il nuovo supermarket sarà aperto tutti i giorni e sono previste offerte sottocosto fino alla metà del mese.