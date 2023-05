Il paese in festa, il parco riapre dopo 5 anni: musica e street food per tutta l'estate

Finalmente inaugurato, finalmente riaperto al pubblico dopo un'attesa lunga 5 anni: è il Parco Gnecchi di Cologne, considerato un "luogo del cuore" per i residenti e gli abitanti dei municipi vicini, che li ha visti crescere dall'infanzia all'età adulta, tra amici e famiglia. Rimasto inagibile per un lustro, domenica 6 maggio il parco ha riaperto le sue porte: un'area verde da oltre 40mila metri quadrati, sul fianco del Montorfano nel cuore della Franciacorta, che per l'occasione indosserà una veste nuova, inedita. Fino al 31 agosto diventerà infatti "033 Giardino Segreto": 033 come le ultime cifre del cap di Cologne, "Giardino Segreto" per celebrarne la bellezza da ritrovare e riscoprire.

Cosa succede al "Giardino Segreto"

È il risultato dal bando di gara che si è concluso con l'affidamento degli spazi a Eatinero, brand ormai cult dello street food e relativo intrattenimento, ad oggi una delle più importanti realtà italiane del settore. Il cartellone di Cologne sarà ricco, ricchissimo: la proposta si rinnoverà ogni settimana, per tutta l'estate. A rotazione due food truck si passeranno il testimone (ogni martedì): il mercoledì sera concerti e musica live, e ancora percorsi tematici, esperienze, esposizioni e altri appuntamenti tra laboratori, spettacoli e attività per bambini. Da luglio la proposta si arricchirà infine con il cinema all'aperto, organizzato dal Comune ogni martedì.

Saranno ospiti fissi invece i gnari del Birrabus di Birra di Classe, birre artigianali in gran parte a km zero: affiancati per l'occasione dal featuring con il birrificio Micro di Coccaglio e i cocktail artigianali (alla spina) di Iconaspirits (tra i "must" della casa: gin tonic, americano, aperitivo Milano). L'area tavoli sarà allestita nel noccioleto immerso nel verde del parco: ulteriori sedute saranno ricavati da tronchi di pino.

"Un progetto sociale e culturale"

"Grazie alla collaborazione con Eatinero - spiega Carlo Chiari, sindaco di Cologne - abbiamo dato vita a un progetto sociale e culturale per rianimare l'intera area con una riapertura che la comunità attendeva da tempo. Parco Gnecchi si presenta così con un volto nuovo: oltre a godere delle bellezze naturalistiche che da sempre vi si trovano, grazie ai nuovi servizi i cittadini potranno socializzare e divertirsi in una vera e propria piazza verde". "Questo progetto - aggiunge Paola Merigo, coordinatrice di Eatinero - è una delle grandi novità della stagione 2023 di Eatinero: con l'amministrazione comunale l'intesa è stata immediata, e forti di questa sinergia siamo certi di poter dar vita a qualcosa di memorabile".