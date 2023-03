In treno dal centro del paese alla miniera: sarà l'attrazione dell'estate

Tutto pronto, si spera, entro l'estate: è il nuovo Collio Express, ovvero il trenino che dal paese permetterà di raggiungere le gallerie della miniera Sant'Aloisio (e viceversa), da Bovegno a Collio. "La più affascinante ferrovia mineraria è ormai completata - spiega Anselmo Agoni, presidente della cooperativa Ski-Mine, che gestisce anche le miniere Marzoli di Pezzaze e Gaffione di Schilpario -. Grazie all'amministrazione comunale di Collio e a Regione Lombardia sarà possibile passare dal territorio comunale di Bovegno a Collio, in treno".

Il nuovo Collio Express

Il Collio Express, partendo dalla miniera Sant'Aloisio, raggiungerà l'abitato di Collio Valtrompia passando all'interno di cinque suggestive gallerie. A completare l'iniziativa anche un'area picnic attrezzata. Il nuovo percorso, scrive ancora Agoni, "permetterà ai visitatori di raggiungere la miniera comodamente seduti in treno, eliminando anche le barriere architettoniche che fino ad ora rendevano problematico raggiungere la miniera per i diversamente abili".

La durata del percorso in treno sarà di circa 10 minuti: si potrà poi visitare la miniera - un percorso di 2,5 chilometri tra gallerie abbandonate - e il parco avventura, attraverso ponti tibetani, funi, passerelle e scale a pioli. Le visite guidate in miniera hanno lo scopo di difendere la memoria del lavoro, di promuovere un grande patrimonio di "archeologia industriale", di ricordare e trasmettere alle generazioni future la conoscenza del passato e la cultura mineraria della Valtrompia.

La miniera Sant'Aloisio

La miniera Sant'Aloisio (dove è possibile partecipare anche a sedute di speleoterapia) si perde agli albori del XIX secolo, con l'attività estrattiva che è proseguita fino a pochi decenni fa, fino alla prima metà degli anni Ottanta. Al suo interno, come detto, un percorso sotterraneo di 2 chilometri e mezzo che consente, in condizioni di sicurezza, l'esplorazione a piedi della miniera così come fu lasciata quando venne abbandonata l'attività estrattiva. L'intera visita si svolge a piedi, muniti di torce sopra i caschetti per illuminare.