🔴 "Mr.Rain? Meglio non scrivesse niente in tutta la sua vita"

"Ho letto da qualche parte che si chiama Mr.Rain perché scrive solo quando piove. Poteva nascere in Sicilia così non scriveva niente, in tutta la sua vita". E' la battuta di Colapesce, ironica ma (forse) piuttosto pesante, ospite insieme al collega Dimartino di "Cachemire", il "podcast morbidissimo" di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna. Colapesce, pseudonimo di Lorenzo Urciullo, ha partecipato a Sanremo 2023 insieme a Dimartino, al secolo Antonio Di Martino: già in gara nel 2021 con "Musica leggerissima", quando sfiorarono il podio, quest'anno si sono piazzati al decimo posto con "Splash".

E' andata meglio al "nostro" Mr.Rain, nome d'arte di Mattia Balardi, classe 1991 e nato a Desenzano del Garda ma cresciuto a Carpenedolo: con la sua "Supereroi", accompagnato da un coro di otto bambini, ha chiuso al terzo posto nella graduatoria finale (per rinfrescare la memoria: il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo è Marco Mengoni, "Due vite", al secondo posto Lazza, "Cenere").

Il "fenomeno Mr.Rain"

L'affondo di Colapesce - che a dirla tutta, nel podcast, con ironia se la prende un po' con tutti: anche con Fedez - difficilmente scalfirà l'onda lunga post-Sanremo di Mr.Rain. E' notizia di questi giorni, infatti, che il brano "Supereroi" (Warner Music Italy) è già disco d'oro: già annunciate (e confermate) le date del suo tour che prenderà il via il 6 aprile al Viper Club di Firenze, per proseguire poi a Bari (14 aprile, Demodè), Padova (19 aprile, Hall), Venaria (26 aprile, Teatro Concordia), due date al Fabrique di Milano (il 2 e 3 maggio) e gran finale il 27 giugno al Parco della Musica di Roma. Il tour, prodotto e organizzato da Colorsound, è già sold out: ultimissimi biglietti disponibili solo per la data di Roma.

Il "fenomeno Mr.Rain" è anche nei numeri: 13 dischi di platino, 5 dischi d'oro, 700 milioni di streams. Il brano "Supereroi" è al secondo posto nella classifica di Spotify (con oltre 20 milioni di streams), ma anche ai vertici di Amazon, Apple e iTunes: è tra le canzoni più ricercate su Shazam e tra i più popolari di TikTok. Il video ha superato i 9 milioni di visualizzazioni.