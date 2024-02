Da Sanremo è arrivata a Brescia: centinaia di fan scatenati per Clara

All'anagrafe Clara Soccini, sui palchi semplicemente Clara: volto noto della serie “Mare fuori” e già vincitrice di Sanremo Giovani 2023, è tornata sul palco dell'Ariston con il suo brano “Diamanti grezzi”, con cui si è meritata il prestigioso premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie, oltre al premio Siae per i videoclip. Avvistata anche a Brescia: accerchiata e osannata da centinaia di fan mercoledì sera al centro commerciale Elnòs Shopping di Roncadelle, in occasione di un firmacopie organizzato allo spazio eventi, al primo piano del Meeting Place.

"Grazie Brescia"

“Grazie Brescia”, ha scritto Clara su Instagram a poche ore dall'evento: tra le più apprezzate tra gli artisti emergenti, nel 2023 come detto ha vinto Sanremo Giovani, la seconda donna nella storia del Festival a riuscirci. All'Elnòs Shopping ha presentato “Primo”, il suo album d'esordio, in quella che di fatto è stata una delle prime tappe del tour dedicato al lancio del nuovo disco. Oltre a “Diamanti grezzi”, il brano di Sanremo, il disco contiene anche l'inedito “Ragazzi fuori”, scritto e cantato da Clara per la colonna sonora della quarta stagione di “Mare fuori”.

L'album “Primo”, composto da 10 tracce, ha al suo interno anche “Origami all'alba”, altra hit di “Mare fuori”, terza stagione, il singolo “Cicatrice” e la canzone “Boulevard”, vincitrice di Sanremo Giovani. Già annunciate anche le prime date del Clara Live 2024: sarà in Lombardia (per ora) solo il 26 marzo, ai Magazzini Generali di Milano. Proseguirà fino al 3 marzo il “Primo Instore Tour”, che intanto ha fatto tappa a Roncadelle.

Chi è Clara Soccini

Classe 1999 e originaria della provincia di Varese, Clara Soccini – da giovanissima nel mondo della moda – dal 2020 coltiva senza sosta la passione per la musica, che ha fin da bambina. Dopo una prima collaborazione con l’artista Nicola Siciliano, pubblica i suoi primi 4 singoli ufficiali. Inizia così a sperimentare con la propria voce e far conoscere la sua personalità, confermata anche dal debutto nel mondo cinematografico nella serie tv campione d’incassi “Mare Fuori”, dove interpreta Giulia/Crazy J. All’interno della serie Clara mantiene la sua identità da musicista con il suo brano “Origami all’alba”, certificato triplo disco di platino, per mesi stabile in Top20 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia.

Il 28 aprile è uscito il singolo “Cicatrice”, seguito dalle collaborazioni nei brani “Replay” di MV Killa e “Un milione di notti” di Mr Rain. Vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard”, è tra gli artisti in gara al 74° Festival di Sanremo con “Diamanti Grezzi” e da febbraio vestirà nuovamente i panni di Crazy J nella quarta stagione di “Mare Fuori”, per la quale ha scritto l’inedito “Ragazzi Fuori”, canzone che sarà contenuta nel suo album d’esordio, “Primo”, fuori il 16 febbraio. A marzo la cantautrice sarà per la prima volta in tour nei club d’Italia.