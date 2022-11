Circolo Fdi intitolato a Pino Rauti: "È il responsabile morale della strage di Piazza Loggia"

In tanti la vedono come una provocazione, nella città ancora ferita dalla strage di Piazza Loggia e per cui, anche se assolto, venne indagato anche Pino Rauti (ex Ordine Nuovo e Msi): la Cassazione nel 2017 riconobbe in Giuseppe Umberto Rauti detto Pino "uno degli esponenti di punta dell'estrema destra italiana dell'epoca, con il quale sia Tramonte che Maggi risultavano collegati". Si parla di Maurizio Tramonte e Carlo Maria Maggi, ad oggi considerati responsabili della strage: il primo è stato condannato all'ergastolo, il secondo è deceduto nel 2018.

Il nuovo circolo intitolato a Pino Rauti

"Giovedì 10 novembre è stato inaugurato presso l'Elite Cafe di Brescia il circolo Pino Rauti di Fratelli d'Italia - si legge in una nota di FdI -, fortemente voluto dai militanti del movimento giovanile di FdI Gioventù Nazionale Brescia. La scelta di intitolare il circolo a Pino Rauti è stata fatta per riaffermare con forza la continuità ideale della nostra politica: il pensiero di Rauti, infatti, tra ecologismo, visione spirituale della vita, attivismo sociale e culturale, può e deve essere riaffermato oggi di fronte alla crisi dell'occidente".

Non tutto torna: lo stesso Elite Cafè (che pure ha ospitato l'evento) si dissocia da quanto accaduto. "Apprendiamo con dispiacere - si legge - che il nostro locale sia stato affiancato a un partito politico. Come sempre abbiamo svolto il nostro lavoro, cercando di prestare il miglior servizio possibile per accontentare i nostri clienti. Respingiamo ogni tipo di strumentalizzazione e rimaniamo a disposizione della cittadinanza intera".

La posizione dell'Anpi

Comunque, infuria la polemica. Il comitato provinciale Anpi di Brescia in una nota "esprime forte sdegno per l'intitolazione di un circolo giovanile di Fratelli d'Italia a Pino Rauti, fondatore e ideologo di Ordine Nuovo, organizzazione sciolta per ricostituzione del disciolto partito fascista nonché coinvolto nelle indagini e nei procedimenti per la strage di Piazza Loggia. L'Anpi considera l'intitolazione un insulto alla memoria di una città barbaramente colpita dalla strage fascista del 1974 e una grave offesa alle vittime del terrorismo nero: al di là delle pretesa metamorfosi moderata, FdI rivela così i propri riferimenti politico-ideologici, antitetici rispetto alla matrice antifascista della Costituzione".

Che ne pensa la politica

Ma c'è anche l'affondo del Partito Democratico: "Pino Rauti viene descritto come un ecologista, grandi valori, uomo di cultura - scrive il senatore Alfredo Bazoli, la cui madre Giulietta Banzi per la vita nell'attentato -. Nessun cenno al fatto che fu il fondatore di Ordine Nuovo, movimento politico che fu sciolto nel 1973 in quanto organizzazione che minacciava la Repubblica. Nessun cenno al fatto che entrò in quasi tutte le inchieste sulle stragi fasciste e sugli atti eversivi di estrema destra. Nessun rispetto per la sensibilità della nostra città, duramente colpita dall'eversione nera. Vergogna".

Per Brescia in Azione il nome di Rauti "è un'offesa alla memoria delle vittime: durante il processo per la strage di Piazza Loggia è stato riconosciuto come colui che con le sue idee ha ispirato quei tragici fatti di sangue dei quali, di fatto, è il responsabile morale: intitolare a lui un circolo politico e richiamarsi ai suoi valori è un insulto alla memoria delle vittime e uno sfregio alla città". E ancora: "Rauti è stato un fascista convinto per tutta la sua vita: condividere i suoi valori non significa ispirarsi a una destra tradizionale, bensì esplicitamente al fascismo".

Ne sono convinti anche da Rifondazione Comunista: "Quanto fascismo c'è nel post-fascismo? Molto e della peggiore specie: dal delirante rigurgito xenofobo degli uomini chiamati a governare il Paese all'infame lettera intrisa del più becero anticomunismo che il ministro della Pubblica istruzione ha inviato agli studenti. Come sugheri stanno tornando a galla tutte le brutture dell'armamentario identitario del regime nero".