Gentiluomini e gentildonne, sigari e solidarietà: "Di nuovo insieme dopo la pandemia"

Gentiluomini (e ovviamente gentildonne) a raccolta: smoking e abito da sera, primizie nei piatti e nei bicchieri, c'è anche il sindaco che è socio onorario. In tasca e nel cuore la passione che li accomuna: il "dolce compartir" una serata insieme, celebrando il fumo lento (e cioè il sigaro) e di qualità, la buona cucina, il buon bere, una buonissima compagnia. Il pubblico è variegato, senza età e da tutta la provincia e oltre, di ogni professione o quasi: medici, avvocati, bancari (che tavolo!, riferiscono gli ospiti), piccoli e grandi imprenditori, instancabili lavoratori dipendenti.

E' la cronaca di una serata delle tante, di quelle organizzate dal Cigar Club Colli Morenici: ma ancora più speciale, intanto perché era la festa per il settimo compleanno (e non è cosa da poco) ma soprattutto perché è un meritato ritrovarsi, tutti insieme, a tre anni dall'ultima volta, dopo la maledetta pandemia.

Il compleanno Cigar Club

Location selezionata, non poteva che essere così: Garda Relais Antica Romelia, in quel di Montichiari, scelta non a caso quale simbolo di resilienza, e di resistenza. In mezzo al giardino di un antico vivaio - oggi riconvertito nel segno dell'hospitality - spunta una pianta mastodontica, chissà quanti metri di diametro, che è la più antica di tutte (e di tutti): è appunto una romelia, con i suoi 600 anni di vita la più longeva del paese.

"Sono stati anni duri, ma abbiamo resistito - ha spiegato Renato Carlo Bianchi, presidente del Cigar Club Colli Morenici - e tante associazioni purtroppo si sono dovute arrendere, noi siamo sopravvissuti. Questo perché la nostra amicizia è importante, e siamo come una grande famiglia". Scorrono i piatti griffati "Il Giardino del Gusto", il vino rigorosamente nostrano (Ca' dei Frati), la musica e la voce di Saba Carletto (già avvistata a "Mezzogiorno in famiglia" e "Amici"), tra le mani le boccate dei sigari Oliva, presentati dall'italian ambassador Pierluigi Seravezza.

Nuove cariche, vecchi amici

"Ho tanta voglia di fumare", lo dicono anche le signore: non è un peccato capitale quando è una notte Cigar Club, anzi. Serata importante, gli ospiti altrettanto: Fabrizio Borgioli, neopresidente della CCA (la Cigar Club Association, attiva da 22 anni: oggi raggruppa più di 60 club in Italia) e la sua vice Silvia Zanovello, che guida anche il primo cigar club in "rosa" (al femminile) della penisola, e ancora Davide Chiarletti (del direttivo CCA) e il sindaco di Montichiari Marco Togni, che come detto è socio onorario (e il sigaro lo fuma davvero). "Ringrazio il Cigar Club Colli Morenici per le opere fatte per la comunità di Montichiari", dice Togni con riferimento alle varie raccolte fondi per il territorio promosse dal club.

Nuove cariche, vecchi amici: "Anche per noi è arrivato il tempo del cambiamento - ha detto Borgioli, che arriva da Firenze: è presidente del locale club Le Cigarò - e per questo saremo sempre più vicino ai club e alle associazioni". In prima linea ci sarà anche Bianchi: sarà responsabile delle relazioni istituzionali di CCA. "Una sorta di ministero degli esteri", sorride. Il Cigar Club Colli Morenici è tra i più grandi d'Italia: 78 gli "attivi", più del doppio i simpatizzanti. La serata volge al termine, tutti in posa: s'illumina il flash di mille fotografie di Salvatore Papasodaro (che ringraziamo per gli scatti, ndr).