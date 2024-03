Pirli e caffè immersi nel blu: il chiosco vista lago cerca un gestore

La primavera dei chioschi in quel di Desenzano: ce ne sono ben tre che cercano un nuovo gestore. Abbiamo già parlato del bar del Parco del laghetto (per la cronaca: la nuova scadenza per le domande è stata fissata al 28 marzo) e del chiosco del porto di Rivoltella, con annessa spiaggia attrezzata: ora tocca al chiosco del Vò, per cui sono stati appena prorogati i termini. Le offerte vanno presentate entro le ore 12 del 29 marzo: entro venerdì 22 sarà possibile richiedere il sopralluogo, che è obbligatorio, da effettuarsi entro e non oltre mercoledì 27.

Il bando per la gestione del chiosco

Il bando in questione si riferisce al chiosco per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che si trova lungo Via Vò, subito dopo il lido di Lonato e in direzione del lungolago di Desenzano (per la cronaca: l'area è inserita all'interno del Plis del Corridoio morenico del Basso Garda Bresciano). L'immobile è costituito dallo stesso chiosco, servizi igienici per utenti e gestori, plateatico esterno (da 71 metri quadrati): “Lo scopo della concessione – scrive il Comune di Desenzano – è l'utilizzo e la conservazione dell'immobile per la somministrazione di alimenti e bevande per i fruitori dell'area panoramica presente nelle adiacenze e per i turisti e i residenti di passaggio, nonché la pulizia e conservazione delle aree pertinenziali e dell'area di sosta attigua”.

La concessione regolata dal bando avrà una durata di 4 anni, fino al 31 marzo 2028: previsto il rinnovo del contratto per altri 4 anni, alle medesime condizioni. Il canone di concessione a base d'asta è fissato in 18mila euro l'anno, pari a 1.500 euro al mese: il valore della concessione (ma che sarà ovviamente al rialzo in sede di asta) è pari a 72mila euro. Sopralluogo obbligatorio, possono partecipare al bando ditte individuali, società di persone o di capitali, cooperative, imprese artigiane o raggruppamenti temporanei, enti del terzo settore, associazioni anche sportive, organizzazioni di volontariato. Tutte le informazioni anche sul sito web del Comune.