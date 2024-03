Caffè e aperitivi: il chiosco immerso nel verde riaprirà dopo 5 anni

Assegnato il chiosco della Val Bertone, a Caino: era chiuso ormai da 5 anni. Come da prassi, l'aggiudicazione per ora è provvisoria: ma tempo qualche giorno e diventerà definitiva. È stata presentata una sola offerta, da parte della Mgb Immobiliare srl di Pieve Emanuele, provincia di Milano: quanto basta per ripartire. Il bando, ricordiamo, scadeva il 18 marzo scorso: giovedì mattina l'apertura delle buste.

La concessione potrà durare 15 anni

La base d'asta era stata fissata in 2mila euro l'anno, con offerte al rialzo: la durata della concessione è di 10 anni, fino al 31 gennaio 2034, per un totale nel primo decennio pari a 20mila euro e di ulteriori 10mila euro per l'eventuale opzione di rinnovo quinquennale per un totale di 30mila euro. Oltre alla proposta economica, la valutazione ha considerato anche l'offerta tecnica: ben vengano iniziative di carattere culturale, sportive e di aggregazione, educazione ambientale, studio e ricerca sui temi della montagna e sugli aspetti naturalistici e culturali del territorio, sinergie con le associazioni. Spazio, ovviamente, anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'immobile in questione, di proprietà comunale, si trova in località Val Bertone, nell'area adiacente alla strada di accesso alla valle, dall'incrocio con la Strada provinciale 37 del Caffaro fino al confine con il Comune di Caino. L'eventuale rinnovo quinquennale, per un totale di 15 anni di concessione, è subordinato al positivo andamento del primo periodo di affidamento. Adesso si può davvero (ri)cominciare.