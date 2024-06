Caffè, pirli e bollicine: riapre il chiosco al Parco del laghetto

Caffè, pirli e bollicine: anche se con 2 mesi di ritardo rispetto a quanto preventivato, presto riaprirà il chiosco del Parco del Laghetto di Desenzano del Garda. Il ritardo è dovuto a una serie di imprevisti tecnici in sede di aggiudicazione: il chiosco, che si trova all'interno del più grande parco di Desenzano, era stato messo a bando dal Comune con scadenza a fine marzo per la presentazione di un'offerta, base d'asta fissata in 20mila euro l'anno e contratto di 4 anni rinnovabile per altri 4, fino al 2032.

Cosa è successo con il bando per il chiosco

Per la gestione del chiosco erano state presentate tre offerte: a seguito dei doverosi accertamenti normativi, la commissione giudicatrice aveva escluso la prima classificata – ovvero la società che di fatto aveva vinto il bando – per mancanza di requisiti, irregolarità non sanata in quanto non è mai stata presentata la documentazione integrativa richiesta da Palazzo Bagatta. Con lo scorrimento della graduatoria, la gestione sarebbe dunque dovuta passare alla seconda società: contattati dal municipio, i titolari hanno però riferito di non essere più interessati alla gestione del locale.

E così, di necessità virtù, si è passati alla terza in graduatoria: si tratta della Arcana srls di Salò, che per la cronaca poco lontano (a Prevalle) aveva già vinto il bando per l'assegnazione del nuovo bicigrill affacciato sulla ciclabile Gavardina. Per il chiosco del Parco del laghetto di Desenzano la società aveva presentato un'offerta pari a 21.600 euro l'anno (più di 30mila le offerte delle prime due, poi escluse), pari a 1.800 euro al mese. Conclusa la trafila burocratica, il chiosco presto potrà riaprire.