Cercasi gestori per il chiosco (vista lago) del castello: servono 2.500 euro al mese

Pubblicato a Moniga del Garda il bando per la gestione del chiosco del castello: vista lago immaginifica, contesto come pochi oltre alla vicinanza con l'antico maniero monighese e ai tanti eventi ospitati nel corso della stagione turistica, come Valtenesi in Rosa o Cine-Ma Corto, solo per citarne un paio. Sono queste le caratteristiche dell'attività di somministrazione alimenti e bevande che il Comune ha deciso di (ri)mettere a reddito, al termine dei 10 anni della precedente locazione (avviata nel 2012).

Il bando prevede l'affidamento del chiosco, attrezzato con bar e locale deposito/dispensa per un totale di circa 50 metri quadrati, a cui si aggiungono altri 125 mq di plateatico esterno (con vista mozzafiato). L'immobile è inoltre dotato di arredamento di base: banco bar, armadiatura a parete, tavoli e sedie in plastica.

I dettagli del bando

Il prezzo del canone annuo di locazione a base d'asta è fissato in 29mila euro, poco meno di 2.500 euro al mese: la durata della locazione sarà di 6 anni con possibilità di rinnovo, per altri 6. La sola attività consentita sarà quella di somministrazione alimenti e bevande: è quindi vietata l'attività di spettacolo e intrattenimento avente carattere imprenditoriale, per cui è prevista apposita licenza, così come l'installazione nei locali e nelle pertinenze di slot-machines o altri apparecchi simili.

Gli interessati hanno l'obbligo di eseguire un sopralluogo, previa richiesta via mail all'indirizzo tecnico@comune.monigadelgarda.bs.it. Il termine ultimo per presentare un'offerta è fissato allo scoccare delle 11.30 del 25 gennaio prossimo: l'asta pubblica è prevista il giorno seguente, dalle 15 in municipio. Per ulteriori informazioni, oltre alla mail già citata, è possibile contattare l'Ufficio tecnico comunale telefonando allo 0365 500813: il bando è pubblicato anche sul sito web del Comune.

Gli obblighi per i gestori

Questi alcuni degli obblighi per i futuri gestori: assicurare l'apertura del chiosco, ogni settimana, almeno sei giorni su sette nel periodo che va dall'1 aprile al 31 ottobre di ogni anno; provvedere alla pulizia dell'area prospiciente il chiosco (ad uso plateatico) e dei servizi igienici, che comunque dovranno sempre essere a disposizione dei frequentatori del parco del castello; occuparsi della manutenzione ordinaria del chiosco bar; provvedere all'attivazione e al pagamento di tutte le spese relative alle utenze come acqua ed elettricità, oltre ai tributi e canoni comunali (come la Tari e il canone unico per l'occupazione di suolo pubblico). La stipula del contratto di locazione dovrà avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione.