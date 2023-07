Valorizzazione della Città: il territorio sbarca su Wikiloc

Il Comune di Chiari sbarca su Wikiloc: la piattaforma che permette di scoprire sempre di più le meraviglie naturali e culturali del territorio, così che ora sono ben tre i siti dove si possono trovare i percorsi clarensi, ovvero il sito internet comunale, il sito outdooractive.com e ora anche il sito wikiloc.com.

È questo l’ennesimo, nuovo tassello del grande progetto di valorizzazione della Città che vede il Comune di Chiari mettere a disposizione di tutti – sia cittadini, sia visitatori – un numero considerevole di percorsi sul portale Wikiloc: il sito punto di riferimento mondiale per l’escursionismo che, lanciato nel 2006, contiene percorsi GPS (caricati dai propri 12 milioni di membri), disponibili anche su APP Android e iPhone.

Nello specifico, si tratta di circa 30 percorsi disponibili, individuati grazie alla Guida della Città e al contest Camminate a Chiari, realizzato in collaborazione con il CAI di Chiari. I percorsi sono adatti a tutte le passeggiate (camminate brevi, medie e lunghe), con la possibilità sia di scoprire il centro storico, sia le campagne attorno alla città. Inoltre, per chi lo desidera, sono previsti anche alcuni percorsi più lunghi che raggiungono i territori circostanti, come Montorfano e Franciacorta, il Parco dell’Oglio e così via.

Non solo. L'account attivato sul portale Wikiloc prevede anche la promozione dei percorsi sul portale stesso: ad ora sono state effettuate oltre 44 mila visualizzazioni da parte degli utenti. Numeri davvero significativi, considerando anche che il portale consentirà la creazione di mappe dei percorsi da poter condividere con gli Ambasciatori della Città e gli operatori dell’ospitalità (come alberghi, b&b, foresterie, Airbnb, etc).

«Nell'era digitale in cui viviamo, i portali online sono diventati uno strumento fondamentale per la condivisione di informazioni e l'interazione tra le persone – ha dichiarato l’assessore all’Innovazione, Domenico Codoni –. Uno di questi portali, particolarmente adatto per gli amanti delle attività all'aria aperta, è Wikiloc. Siamo lieti di mettere a disposizione anche qui i percorsi pedonali che sono stati identificati nel corso degli anni nei vari progetti di valorizzazione della città. A breve saranno disponibili anche alcuni percorsi ciclabili, per poter andare alla scoperta delle nostre cascine e delle bellezze dell'area circostanti l’abitato clarense».

«Chiari è una città meravigliosa: crediamo fermamente sia necessario investire nella valorizzazione e promozione del suo Centro Storico e dei moltissimi suggestivi scorci di campagna e corsi d'acqua - ha aggiunto l’assessore alla Cultura Chiara Facchetti -. Diverse le azioni messe in campo proprio nell'anno simbolo della promozione turistica per il nostro territorio, ovvero Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura, tra cui l'inserimento di Chiari su Wikiloc. Questo tassello si aggiunge al progetto di Ambasciatori della Città che l'Amministrazione sta portando avanti con i commercianti aderenti, al progetto di informazione turistica tramite apposita segnaletica e tramite le iniziative di Comune e Pro Loco per la conoscenza del territorio. Di fronte ad un turismo di massa ormai insostenibile che invade aggressivamente le solite mete, Chiari propone un modello di scoperta del territorio diverso, lento e sostenibile, che si immerge nell'autenticità della cultura locale. Una sfida che vogliamo provare a vincere».