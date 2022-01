I Ferragnez in trasferta in Franciacorta: per 6 post raccolti 2,7 milioni di like

Scatti rubati, si fa per dire: in realtà condivisi in gran quantità. Sono le foto e le stories, pubblicate su Instagram da Chiara Ferragni, che raccontano del “Family weekend” (così lo ha definito la regina degli influencer) passato insieme al marito Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, e ai figli Leone e Vittoria. In trasferta (di nuovo) in Franciacorta, a L’Albereta Relais & Chateaux di Erbusco: ed è subito pioggia di like.

I Ferragnez, si sa, non hanno bisogno di presentazioni: reginetta della moda e dei social lei, prototipo del rapper bravo ragazzo lui (con tanto di partecipazione a Sanremo, nel 2021). Insieme valgono una cosa come (quasi) 40 milioni di follower: una manna per chiunque venga taggato, citato, visitato. Effetto tsunami, in senso buono, anche per L’Albereta.

Per 6 post oltre 2 milioni e mezzo di like

In ordine di apparizione su Instagram: prima foto di Vittoria, pubblicata da mamma Chiara; 299mila like. Prima foto di Leone, ancora mamma Chiara: 640mila. Doppio scatto (quasi selfie) di Ferragni dal tavolo del ristorante: sfiorati i 300mila like. Serie di scatti con vista figli e location, un paio di inquadrature ancora di Chiara Ferragni (con occhioni languidi e maglione di Prada in bella vista): più di 350mila like.

Altra serie di scatti della vita quotidiana al resort, gran finale con video (girato domenica, per la prima volta appare anche Fedez) con entrambi i bambini: 495mila like. In ultimo, il post (a quattro mani) con didascalia di Fedez: “Prima di ogni cosa”, e altri 674mila like. Facciamo il conto della serva? Per appena 6 post pubblicati su Instagram la celebre coppia ha racimolato la bellezza di 2,758 milioni di like.

Atteso l’effetto Ferragnez sui follower?

Ma quale sarà l’effetto della visita dei Ferragnez sul bilancio follower de L’Albereta? Presto per dirlo, ci vorrà qualche giorno: intanto, come riporta Not Just Analytics, rispetto alla settimana precedente il celebre resort conta già un migliaio di follower in più, superata quota 69mila, con una media di 142 follower in più al giorno, quasi tre volte in più rispetto alla media del mese (+52 al giorno). Effetto Ferragnez? Sul tema torna alla memoria la visita di Chiara Ferragni, nel maggio di due anni fa, all’agriturismo Ferdy di Lenna, in provincia di Bergamo: in pochi giorni +20mila follower. Per la cronaca, Ferragni è tornata nel Bresciano dopo il weekend extralusso della scorsa primavera, a Villa Feltrinelli.