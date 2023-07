Da Brescia al Paris Saint-Germain: a 19 anni il contratto da sogno

Nato a Brescia, cresciuto al quartiere Fiumicello, poi la maglia delle Rondinelle che era ancora un bambino: c'è chi per le sue movenze in campo - è un centrocampista, ma può giocare anche sulla trequarti - lo paragona a un novello Paul Pogba, ma sta di fatto che a soli 19 anni ha già firmato un contratto per entrare nel club dei "grandi". Cher Ndour, classe 2004: mamma bresciana e papà senegalese, ha firmato un quinquennale con il Paris Saint-Germain, dove indosserà la casacca numero 27.

La nota ufficiale del Paris Saint-Germain

È già tutto ufficiale: foto di rito con la nuova maglia, comunicato stampa, lancio sui social. "Nato a Brescia nel 2004 - scrive il Psg in una nota ufficiale - Ndour ha iniziato la sua carriera nella academy del Brescia Calcio nel 2009, per poi trasferirsi all'Atalanta nel 2013 e infine muoversi verso il Portogallo, nel 2020, per firmare il suo primo contratto da professionista con il Benfica. Il centrocampista italo-senegalese ha fatto parte della squadra riserve nella Liga Portugal 2: a 16 anni e 279 giorni è stato il più giovane a esordire con la maglia del Benfica B. Ndour ha contribuito alla vittoria del Benfica under-19 nella Youth League 2021/2022, mettendo a segno una rete anche nella finale. Il 18 marzo scorso ha esordito in prima squadra nella gara contro il Vitoria de Guimaraes. Ambidestro, Ndour è un centrocampista alto 1 metro e 90, potente e tecnico".

Attualmente è impegnato con la maglia della nazionale italiana agli Europei under-19: giovedì alle 21 l'Italia se la gioca con la Spagna, in semifinale, l'eventuale finale domenica sera alla stessa ora. Queste le prime parole di Cher Ndour con la maglia del Psg: "Sono molto emozionato, sto vivendo un mix di tante emozioni diverse, ma prima di tutto c'è la felicità: questo perché il Paris Saint-Germain è uno dei club più forti al mondo, con tantissimi campioni. Per me è un onore far parte di questa nuova famiglia".