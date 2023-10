Restyling milionario per il mall: nuovo supermercato, negozi e ristorante

Restyling milionario per il centro commerciale Italmark (noto anche come Brescia Est) di Viale Sant'Eufemia, alle porte della città: in arrivo un nuovo supermercato, altri negozi, un ristorante. È il progetto in variante – da poco approvato dalla giunta comunale di Brescia, con relativo permesso di costruire – che darà nuova forma a un comparto le cui origini autorizzative si perdono alla fine degli anni Novanta, e che al termine dei lavori accoglierà negozi, uffici, strutture di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande per una superficie lorda di 11.726 metri quadrati, di cui 4.347 in ampliamento e 7.379 in ristrutturazione, con una superficie di vendita complessiva di 9.177 mq. Nel piano, tra le opere di urbanizzazione, sono previsti anche importanti interventi sulla viabilità, nuove aree verdi e parcheggi, la sistemazione di Via Parallela, una pista ciclopedonale su Viale Sant'Eufemia.

I dettagli del progetto

Nella relazione tecnica a cura dello studio B+MA di Brescia viene svelato nei dettagli il progetto nel suo insieme. Sull'edificio esistente al piano terra sono previste 4 medie strutture di vendita non alimentare di superficie compresa tra i 1.500 e i 2.000 mq, affacciate su un porticato: sul lato a est è previsto il nuovo supermercato Italmark, un'altra media struttura di vendita, un ristorante da 369 mq e una media superficie non alimentare di 590 mq, collegati all'edificio esistente con una pensilina.

Di fronte al supermercato si trovano i collegamenti con il piano interrato adibito al parcheggio e il primo piano destinato a uffici: sul fronte degli edifici è previsto un ampio parcheggio a raso di circa 265 posti auto e la rampa di collegamento con il parcheggio interrato. Sul retro, su Via Parallela, sono previste le aree per la logistica (carico e scarico merci) e un'area di parcheggio per i dipendenti delle attività commerciali di 100 posti auto.

Al primo piano, sopra al supermercato e al ristorante, verrà costruito un nuovo volume di 2.144 mq con destinazione direzionale, dove saranno disposti gli attuali uffici Italmark attualmente alloggiati in un edificio che verrà demolito. I nuovi uffici si affacceranno su Viale Sant'Eufemia, sul retro di un parcheggio da 102 posti auto: verrà costruito anche un nuovo corridoio sul tetto per collegare i nuovi uffici con quelli esistenti.

Al piano interrato, infine, verrà costruito un parcheggio pubblico da 4.935 mq di superficie e 153 posti auto: per l'ingresso e l'uscita sono previste due rampe, di cui una sul parcheggio di Viale Sant'Eufemia e l'altra sul retro, in Via Parallela. A questo livello verranno posizionati anche i servizi igienici per il pubblico. Previsto anche un intervento di restyling alla facciata del centro commerciale esistente: il progetto prevede l'utilizzo di pannelli leggeri e materiali moderni e innovativi. Oggetto di successiva pratica realizzativa sarà la nuova torre uffici (da 8 piani) con altezza complessiva di 35 metri