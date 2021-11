La sposa-ragazzina uccisa da un fulmine: nel bosco la lapide del mistero

“1809 Maria Lodi moglie di Paolo Rigosa percossa da fulmine giorno 21 settembre morì nel Signore”. Questo si legge sulla misteriosa lapide che da oltre due secoli giace solitaria sulle colline di Cellatica, appena fuori Brescia e subito dopo il Santuario della Madonna della Stella, lungo il sentiero che porta al Monte Peso (Collebeato), superando la vecchia cascina del Monte Grande.

Ne danno notizia, tra le “Curiosità bresciane”, dal sodalizio di Xtreme Adventure: “Dopo che ci è giunta la segnalazione della lapide – si legge – ci siamo informati e poi siamo andati a verificare di persona. Saliti al Santuario, abbiamo percorso il sentiero: superata la cascina, il bosco sulla sinistra si fa più rado e in lontananza si intravede la lapide”.

La tragica fine di Maria Lodi, uccisa da un fulmine

Impossibile non vederla, la lapide con epitaffio “ricorda una triste vicenda, avvenuta più di due secoli fa: è la vicenda di Maria Lodi, una sedicenne di Cellatica che il giorno 21 settembre 1809 venne colpita e uccisa da un fulmine”. Così riporta l'epitaffio, ancora visibile (e leggibile) a occhio nudo. “La lapide si trova in buone condizioni – fanno sapere da Xtreme Adventure – e ciò che è certo è che qualcuno si dedica ancora alla sua cura, pulendone il terreno e portando fiori freschi”.

Un mistero nel mistero? “Il luogo in cui è accaduta la tragedia è poco distante dal Santuario della Stella. Il Santuario, come si sa, oltre che essere un luogo di culto è da molti secoli un posto dedicato agli esorcismi, avvolto quindi da un alone di mistero. C'è forse un collegamento tra la morte della giovane Maria e gli esorcismi al Santuario?”.

Come raggiungere la lapide di Cellatica

La vicenda era stata trattata, poco più di un anno fa, anche da Brescia Genealogia. “Il signor Giovanni Donini si è imbattuto a Cellatica in questo manufatto e me l'ha segnalato. Si trova sulla strada che dal Santuario della Stella conduce al Monte Peso: dopo la cascina Monte Grande si trova una biforcazione, si va dritti salendo sulla stradina che porta alla cima e dopo circa 20 metri, sulla sinistra, si trova un passaggio tra i rovi che porta a una pianta di rovere ai piedi della quale è posta la croce”.

La memoria dell'accaduto nell'anagrafe napoleonica

Una successiva verifica sul registro dei morti dell'anagrafe napoleonica di Cellatica, fanno sapere ancora da Brescia Genealogia, ha permesso di recuperare quanto segue: “L'ufficiale dello Stato civile dietro l'avviso pervenutoli alle ore nove antimeridiane, si è trasferito nel Monte Ughel, ove ha riconosciuto il cadavere di Maria Loda Rigosa, morta quest'oggi alle ore sette antimeridiane colpita da un fulmine, nell'età d'anni sedici: era maritata con Paola Rigosa dell'età d'anni diciannove e domiciliata in questo Comune”.