Apre a Brescia la prima cavialeria (e champagneria) d'Italia

Caviale e champagne, è proprio il caso di dirlo: aprirà sabato sera a Brescia la prima "cavialeria" con champagneria d'Italia. Il progetto, inedito, nasce negli spazi dello storico ristorante La Briciola di Via Como: aperto ormai da 32 anni, il ristorante è da tempo uno dei più noti della città, e ora si arricchisce di uno spazio nuovo, esclusivo e riservato. Appunto, la cavialeria: “Un locale unico nella sua impostazione – si legge in una nota – dove sarà possibile degustare prodotti italiani come vino Franciacorta di altissima qualità, Champagne particolari e ovviamente caviale italiano: sarà il protagonista indiscusso di un locale innovativo e al passo coi tempi”.

La nuova cavialeria 4.0

Non è una scelta casuale quella di proporre e servire caviale made in Italy, ma è di fatto un omaggio alla provincia di Brescia, che ricordiamo è la zona produttrice di caviale tra i più famosi e venduti al mondo. Anche il nome del ristorante, d'ora in poi, sarà tutto un programma: ovvero “Cavialeria Champagneria La Briciola 4.0”. Ormai da lungo tempo è gestito dalla famiglia Buffoli, che nel merito annuncia “una vera e propria rivoluzione nel campo del food and beverage, anche grazie a un selezionato team di esperti di caviale”.

Per l'inaugurazione di sabato - solo su invito - è attesa anche una special guest niente male: la madrina d'eccezione sarà Drusilla Gucci, giovane pronipote del fondatore della nota maison di moda nonché grande novità del mondo televisivo. Pronta a scendere in campo in quanto “incarnazione perfetta del nuovo spirito del locale: classe e raffinatezza”.

Special guest: Drusilla Gucci

Classe 1994 e nata a Firenze, Drusilla Maria Angelica Erminda Gucci (questo è il suo nome all'anagrafe) è figlia di Umberto e Stefania Gucci, ma soprattutto la pronipote di Guccio, il fondatore della nota casa di moda tornata alla ribalta delle cronache, negli ultimi mesi, anche per via del film “House of Gucci”, diretto da Ridley Scott e interpretato da Adam Driver e Lady Gaga. Cognome a parte, la notorietà di Drusilla è dovuta in primis alla sua partecipazione all'Isola dei Famosi, edizione 2021.

Ma è tornata sul piccolo schermo anche in questi giorni, come ospite nella prima puntata de La Pupa e il Secchione Show (dove tra l'altro gareggia il bresciano Nicolò Scalfi): questo perché il fidanzato di Drusilla, Francesco Chiofalo, è uno dei concorrenti del reality show condotto da Barbara D'Urso.