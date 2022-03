Parco con laghetto e toelettatura self-service per cani: inaugurato nuovo maxi-store di giardinaggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Ha aperto al pubblico il primo punto vendita Viridea in provincia di Brescia. Il Garden Center di Castenedolo è il decimo punto vendita a marchio Viridea: un traguardo significativo per la catena italiana, che proprio quest’anno celebra i 25 anni di attività.

Alla vigilia dell’inaugurazione, nella serata di giovedì 3 marzo, il fondatore e amministratore unico di Viridea Fabio Rappo ha condiviso il formale taglio del nastro con il sindaco di Castenedolo Pierluigi Bianchini e le autorità locali.

Con oltre 7.300 mq di superficie di vendita coperta e un’area occupata di 43.500 mq complessivi, il nuovo Garden Center di Castenedolo si prepara a diventare un punto di riferimento sul territorio per quanto riguarda il giardinaggio, le piante, la decorazione della casa e la cura degli animali.

Proprio agli animali è dedicata una speciale novità, che Viridea presenta per la prima volta a Castenedolo: una postazione di toelettatura self service per i cani, a disposizione di tutti i visitatori per una toelettatura completa del proprio animale. Il Garden Center, oltre all’area dedicata alla vendita, dispone di un grande parco esterno aperto al pubblico con laghetto, ampie aree verdi e animali: uno spazio liberamente fruibile dai visitatori per una pausa di relax in mezzo alla natura.