Ha aperto un maxi-supermercato: 3.600 mq con bar, sushi, parafarmacia e pet store

Lo chiamano “Superstore”, anche per le sue dimensioni: si sviluppa, infatti, in un'area di circa 3.600 metri quadrati. Ha aperto i battenti a Castenedolo il nuovo supermercato Migross: si trova in Via Brescia e nasce dal recupero di un immobile riqualificato e ristrutturato dopo la chiusura (nell'ottobre dello scorso anno) dello store a marchio Ipersimply, nell'ambito della (dolorosa) ristrutturazione di Auchan.

Il nuovo Migross occupa oggi 66 dipendenti: tra questi 34 sono nuove assunzioni e 11 invece erano gli ex dipendenti dell'Ipersimply. I due terzi degli operatori sono donne. La struttura è attrezzata per una vera “Shopping experience”, fanno sapere da Migross.

Il nuovo superstore Migross

All'interno del superstore saranno presenti negozi specializzati come Buddy, petstore dedicato agli animali, e il Caffè&Bistrò Re di Sapori, per colazioni, pranzi e aperitivi (quando si potrà). Si segnalano, nell'area vendita, anche Beautypharma, la parafarmacia di casa Migross; LaPral, storica insegna di Verona di pasticceria e forneria; Sushinbox, un corner dedicato alla preparazione di sushi fresco; Cewe, una macchina per la stampa istantanea di foto e biglietti d'auguri.

Tra le novità, in ambito tecnologico: etichette elettroniche di ultima generazione, casse automatiche e self-shopping. Non solo: a breve sarà inoltre online il nuovo ecommerce di Migross; saranno disponibili il servizio di delivery (consegna a domicilio) e il servizio click and collect per il ritiro in punto vendita.

Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20.30

Sugli scaffali del supermercato – aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20.30, la domenica dalle 8 alle 20 – sarà possibile trovare le “referenze a marchio”: dalla linea mainstream ai prodotti premium di RediSapori, e poi Wita (prodotti biologici, freefrom e altro), Wita Eco (prodotti per la casa), Tenuta Sorgimento (vino), Buddy (animali), Pharma (cura della persona), FrescoMio (prodotti freschi), Stile Libero (abbigliamento).

“A Castenedolo viene presentata la versione evoluta della proposta commerciale Migross – spiega Marco Mion, responsabile commerciale del gruppo – incentrata sull'assortimento, il rapporto qualità-prezzo, il servizio, l'innovazione e la sostenibilità”. Migross aprirà un nuovo store anche sul lago di Garda, a Toscolano Maderno: già definiti i dettagli, ma ci vorrà ancora qualche mese.