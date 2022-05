Ciclabile di 37 km collegherà tre Comuni: un sogno da 4,8 milioni di euro

“Progetto coordinato tra i Comuni di Castenedolo, Borgosatollo e San Zeno Naviglio per la realizzazione di percorsi di valorizzazione ambientale con collegamento tra Plis Castenedolo, Plis Parco delle Cave di Brescia, parchi locali e aree di pregio ambientale”: si chiama così il progetto della maxi-ciclabile da 37 chilometri e 4,8 milioni di euro che potrebbe essere finanziato grazie ai fondi (300 milioni di euro per il 2022) previsti dal bando sulla Rigenerazione urbana.

Per potervi partecipare è stato necessario siglare una convenzione: così facendo i tre Comuni hanno raggiunto una “massa critica” di oltre 25mila abitanti e potranno così richiedere un contributo fino a 5 milioni di euro. Quanto basta per realizzare il progetto.

Il passaggio in Consiglio comunale

Il Comune capofila è Castenedolo, che ha concluso l'iter con un passaggio in consiglio comunale la scorsa settimana. “L'esempio concreto – ha detto il sindaco Pierluigi Bianchini – di quella che dovrebbe essere la sinergia tra organi politici e amministrativi, che permettono di raggiungere importanti risultati anche in poco tempo. Il bando sulla Rigenerazione urbana è stato emanato un mese fa, e in un solo mese è stata approntata tutta la documentazione necessaria per presentare l'istanza. Ringrazio l'ingegnere Carletti e l'Ufficio tecnico per l'impegno profuso”.

Per la cronaca, lo schema di convenzione è stato approvato in consiglio comunale a Castenedolo con il voto unanime di tutti e 16 i consiglieri presenti.

Costi e dettagli del progetto

Via libera alla convenzione, non c'è tempo da perdere. Ciascun municipio provvederà ora ad approvare, nei tempi fissati dal Comune capofila, che è Castenedolo, “tutti gli atti necessari per l'attuazione del progetto”: anche le fasi di progettazioni definitive ed esecutive relative al proprio territorio. E' già stato stilato un primo quadro economico: si prevede un investimento complessivo di oltre 4,810 milioni di euro, di cui circa 1,540 milioni per Castenedolo, 1,708 milioni per Borgosatollo, 1,563 milioni per San Zeno Naviglio.

Il nuovo percorso si dovrebbe snodare, come detto, per un totale di 37 km di pista ciclabile di cui 19 a Borgosatollo, 11 a Castenedolo e 7 a San Zeno, attraversando luoghi e località di pregio tra cui i Plis (parchi locali di interesse sovracomunale) di Castenedolo e il Parco delle Cave.