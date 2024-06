Iginio Massari aprirà un ristorante (extra lusso) sul lago di Garda

La società Dama srl, che fa riferimento al maestro Iginio Massari, si è aggiudicata per oltre 160mila euro l'anno la gestione dell'ex ristorante casinò di Gardone Riviera, da poco messo all'asta dal Comune (chiusura offerte il 27 maggio): la commissione giudicatrice il 3 giugno scorso ha proclamato la Dama srl quale “aggiudicatario provvisorio”, a fronte di un'offerta complessiva come detto di oltre 160mila euro l'anno, di cui 150mila euro per l'immobile relativo all'ex casinò, di proprietà comunale, e altri 10mila euro per le aree di proprietà del demanio lacuale (terrazza, chiosco e plateatici).

Conclusa la fase istruttoria, si procederà con la firma del contratto e con l'avvio della nuova avventura enogastronomica del pasticciere più famoso d'Italia. L'obiettivo è aprire i battenti entro il 2025: negli spazi dello storico Palazzo Wimmer verrà allestito un ristorante gourmet, con ampi spazi dedicati a eventi, cerimonie e aperitivi, oltre che eventi culturali, rassegne e festival organizzati anche in accordo con lo stesso Comune. Oltre al canone di locazione, si stima un investimento di almeno 2 milioni di euro.

Il progetto di Iginio Massari

“Personalmente sarà un po' come tornare alle origini – commenta Iginio Massari –, visto che mia madre gestiva proprio un'attività di ristorazione dove nacque il mio amore per i dolci. Come famiglia abbiamo oggi il know-how, che in primis portano in dote i miei figli Nicola e Debora, per entrare nel mondo dell'arte culinaria in una zona di prestigio da tempo riconosciuta per una ristorazione eccellente. Mossi dai valori che già promuoviamo nella pasticceria, faremo dell'ex casinò un luogo capace di esaltare il bello e il buono, celebrati in tutte le loro forme, con un progetto di rilevanza internazionale. Dopo una lunga ricerca, abbiamo affidato la cucina a un giovane chef già di esperienza e prestigio. Ci siamo inoltre impegnati a lavorare proficuamente in iniziative di marketing territoriale, in stretta connessione con il Comune di Gardone Riviera”.

La storia di Palazzo Wimmer

Il progetto prevede importanti lavori di ammodernamento e ristrutturazione con l'obiettivo, come detto, di aprire entro il primo semestre del 2025. Come ricordano da Garda Musei, Palazzo Wimmer è un edificio in stile liberty costruito durante la stagione della belle époque gardesana: originariamente, nel 1909, venne realizzato come kurhaus, locale pubblico destinato all'intrattenimento della clientela che sceglieva il Garda e Gardone come luogo per curarsi. Già allora era frequentato da facoltosi turisti stranieri, provenienti da tutta Europa e in particolare da Germania, Gran Bretagna, Polonia e Russa. L'immobile fu poi acquistato dal Comune nel 1917: in anni più recenti divenne anche cinema, restando in attività fino alla chiusura definitiva a causa del terremoto del 2004.

Nel 2015 è iniziato il percorso di recupero e riqualificazione, concluso un paio d'anni fa a seguito di un importante percorso di restauri. Proprio al termine dei restauri l'ex casinò è stato intitolato all'ingegnere Luigi Wimmer, considerato pioniere del turismo locale. Nato a Retz, in Austria, fu sindaco di Gardone Riviera nel 1881 e tra i primi ad intuire le potenzialità del microclima gardesano. Nel 1875 acquistò un podere a Cargnaccio, che mezzo secolo più tardi sarebbe stato trasformato da Gabriele d'Annunzio nel Vittoriale.