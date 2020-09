Roastbeef e salsa tonnata: giovane pizzaiolo bresciano spopola su La7

Mica pizza e fichi! Il pizzaiolo bresciano Antonio Pappalardo – titolare de La Cascina dei Sapori – spopola sul web (e non solo) a seguito della sua apparizione nel celebre programma in onda su La7, appunto “Mica pizza e fichi”, in questi giorni in scena con una speciale “digital edition” (disponibile solo su la7.it) in attesa delle puntate della nuova stagione televisiva.

Il giovane Pappalardo, come tutti gli altri ospiti dell'edizione digitale, è stato chiamato a preparare e cucinare in diretta una pizza a scelta, tra i suoi cavalli di battaglia, e un'altra invece su richiesta di Tinto, il conduttore dello show, e della sua ospite (nella digital edition solo critici e blogger gastronomici al femminile).

Roastbeef e salsa tonnata: la ricetta

La pizza scelta dal maestro pizzaiolo è la celebre “Pizza roastbeef tonnato”, da degustazione (quindi tagliata a spicchi): impasto con farina di tipo 1 macinata a pietra (330 grammi di acqua ogni mezzo chilo), 2 grammi di lievito fresco di birra e sale, lievitazione breve (circa 4 ore). E' una pizza bianca, con base di zucchine trifolate: viene cotta e poi tagliata a fetta e infine condita con la stracciatella affumicata, il roastbeef (con un po' di olio di oliva Evo a crudo) e la salsa tonnata.

La seconda edizione di Mica pizza e fichi

Per la seconda pizza, sulla base delle richieste di Tinto, Pappalardo ha schierato le sue skill da pizzaiolo per preparare una pizza con melanzane e mozzarella di bufala, basilico e chips di parmigiano, con una spruzzata di olio al peperoncino. La digital edition di “Mica pizza e fichi” va in onda il martedì e il venerdì su la7.it: a breve saranno rese note le date della seconda stagione televisiva.

A Rezzato La Cascina dei Sapori

Il locale di Pappalardo, La Cascina dei Sapori di Rezzato, è già un must per gli appassionati della pizza gourmet (e non solo). Già in graduatoria nelle 50 Top Pizza del 2019 – a breve è attesa la classifica del 2020: qua le migliori pizze al taglio – e soprattutto nella prestigiosa guida del Gambero Rosso. Le sue specialità: la pizza da degustazione, servita tagliata in 8 spicchi, la classica “tonda” con forma classica, il trancio alla romana (servito in quattro pezzi).