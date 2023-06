La magia delle cascate del Serio: ci sarà un grande show in notturna

C'erano più di duemila persone, domenica mattina, per la prima apertura stagionale delle cascate del Serio, formate dall'omonimo fiume pochi chilometri dopo la sua nascita, nelle Alpi Orobie, in provincia di Bergamo (a Valbondione, alta Val Seriana). Si trovano a circa 1.750 di altitudine e sono alte complessivamente 315 metri, divisi in tre salti. Da anni le cascate sono visibili 5 volte ogni "stagione", 4 domeniche (la mattina) e un sabato con apertura notturna: il prossimo appuntamento sarà proprio sabato 15 luglio, dalle 22 alle 22.30; poi il 20 agosto, il 10 settembre e l'8 ottobre dalle 11 alle 11.30.

Le cascate del Serio

Le cascate del Serio, fanno sapere da Turismo Valbondione, sono naturali e formate dal normale corso del fiume Serio che attraversa la Val Seriana. Dal 1931, con la costruzione della diga del Barbellino, il normale scorrere del fiume è interrotto per alimentare la diga e produrre energia idroelettrica da parte di Enel. Ogni anno il Comune di Valbondione e la stessa Enel si accordano sulle date di apertura turistiche delle cascate. Quando si visita la zona delle cascate non nei giorni di apertura, si potrà comunque godere del paesaggio e riconoscere il punto di sfogo del fiume, ma non si vedranno le cascate nel pieno della portata.

Le cascate sono visibili in particolare nella zona dei grandi macigni in località Maslana, dove c'è l'Osservatorio floro-faunistico: non sono visibili dal centro abitato di Valbondione. La zona la si può raggiungere in auto (il parcheggio costa 5 euro), ma le cascate sono raggiungibili solo a piedi: considerando il tempo di percorrenza, il traffico e le operazioni di parcheggio, si consiglia di raggiungere Valbondione almeno due ore e mezza prima dell'inizio dello spettacolo.

Come raggiungere le cascate

Sono tre i percorsi che permettono di raggiungere (a piedi) le cascate del Serio.