Il canyon incantato e la grande cascata a due passi dal lago

Nella Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno – un vero canyon incantato – c'è anche una piccola grande meraviglia bresciana, forse poco conosciuta: una cascata che oggi è possibile ammirare solo poche volte l'anno a causa della nuova destinazione delle acque che vi scorrono, sfruttate dall'acquedotto comunale. “Gli strati rocciosi della scaglia lombarda – fa sapere l'Ecomuseo della Valle delle Cartiere –, depositatisi orizzontalmente sul fondo marino, sono stati resi verticali dalle immense forze tettoniche presenti nella crosta terrestre durante i processi che hanno portato al sollevamento delle Alpi”.

Così nascono la forra e la cascata: “La forza erosiva dell'acqua del torrente ha successivamente tagliato gli strati, scavando la profondissima forra che si incontra all'inizio della valle. A poca distanza dalla forra, suggestivamente integrata nel paesaggio della valle, la cascata era determinata dall'esigenza di regolare, in alcuni momenti riducendolo, il flusso delle acque che correvano nella canalizzazione necessaria ad alimentare la centrale di Garde”.

La Valle delle Cartiere

La Valle delle Cartiere è attraversata dal torrente Toscolano e delineata da ripidi versante: dal 1381 è sede dell'antica e rinomata tradizione cartaria di Toscolano Maderno. Il suo fascino, sempre attuale, deriva alla perfetta commistione tra aspetti storici e naturalistici: non solo per la presenza dei resti di antiche cartiere, ma anche per la peculiare vegetazione composta da piante mediterranee come l'allora, il cipresso e il leccio, che crescono a fianco della vegetazione tipica dei boschi di bassa quota come la roverella, il frassino e il carpino, ancora ontani e salici.

Lungo la valle si trova la Scaglia lombarda, roccia sedimentaria di colore rossastro o grigio, tenera e che si sfalda facilmente, formatasi circa 110 milioni di anni fa. È inoltre possibile trovare alcuni massi erratici di notevoli dimensioni, muti testimoni delle glaciazioni che hanno plasmato il Garda: trasportati dal ghiacciaio anche per chilometri e infine depositati a valle durante il suo ritiro. L'erosione dei versanti, dovuta al torrente Toscolano, ha inoltre provocato il crollo di grandi massi di roccia sedimentaria visibili facilmente anche nell'alveo dei piccolo fiume. La Valle delle Cartiere e tutto il territorio di Toscolano Maderno del 2008 sono state riconosciute come Ecomuseo.