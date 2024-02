C'è un bacio per te: Alice e Marco, quando l'amore nasce alle Poste

Innamorati alle Poste: per San Valentino una bella storia tutta bresciana. È la storia di Alice e Marco, 26 e 34 anni: lei è di Coccaglio, diplomata all'istituto alberghiero, lui di Orzinuovi, laureato in biotecnologie mediche. Entrambi dipendenti di Poste italiane, il loro amore nasce fra i casellari del centro di distribuzione di Chiari: sistemando la posta da consegnare, tra una chiacchiera e l'altra, a novembre 2019 inizia la loro love story e qualche mese fa, 4 anni più tardi, hanno fatto il grande passo di comprare (e ristrutturare) casa insieme a Orzinuovi.

Alle Poste la love story di Alice e Marco

“Poste fa da sfondo alla nostra storia – racconta Marco –: condividere lo stesso lavoro per noi è un vantaggio, arriviamo insieme e torniamo insieme, a fine giornata condividiamo le cose belle che ci capitano”. Così dice Alice: “Marco è sempre gentile e disponibile con i colleghi, e nessuno è bravo come lui a guidare lo scooter con cui consegniamo la posta”. Il loro ingresso in Poste è avvenuto quasi per caso: si sono infatti candidati per il ruolo di portale su consiglio di un amico, per Marco, e suggerimento della nonna, per Alice. Nel 2019 entrano entrambi in servizio sul centro di Chiari, oggi lavorano su Rudiano (Marco) e Coccaglio (Alice).

A farli innamorare, raccontano, è stato un cocktail di emozioni: per Alice è stata “la sicurezza che Marco mi trasmette, il suo essere premuroso”; dal punto di vista di Marco, “Alice mi fa provare tanta serenità, oltre alla sua bellezza, che mi ha fatto scoccare la scintilla”. Se son rose fioriranno, perché no: intanto si comincia con una casa insieme (una bella e impegnativa avventura).

La carica degli oltre 500 postini bresciani

Sono oltre 500 i portalettere in servizio sulla provincia di Brescia, operativi nei 50 centri di distribuzione che servono tutti i 205 municipi bresciani: a Chiari, dove lavorano Alice e Marco, i portalettere sono 29. Sono 50 i nuovi “postini” assunti alla fine del 2023, in particolare nei centri di Breno, Brescia Dalmazia, Chiari, Ghedi, Iseo, Leno, Lumezzane, Montichiari, Nave, Orzinuovi, Rovato, Salò e Verolanuova: in tutto 300 new entry nella sola Lombardia, più di 2.100 in tutta Italia. “Prosegue anche attraverso queste assunzioni – si legge in una nota dell'azienda – l'impegno di Poste italiane nel creare nuove opportunità di lavoro e garantire una presenza costante e qualificata sul territorio”.