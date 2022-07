L'ex Carnevali è stato venduto all'asta per 3,5 milioni di euro

E' l'ultimo atto dell'odissea dell'ex negozio Carnevali di Brescia, in Via Cefalonia: chiuso ormai da tre anni, poco più di un mese fa era finito sotto i riflettori in quanto nuovo "tempio" dei vandali, nonché rifugio per senzatetto. Ma ora, dopo svariati tentativi, è stato finalmente venduto all'asta per 3 milioni e mezzo di euro: come scrive il Giornale di Brescia, la società che ha fatto l'offerta (per ora top secret) ha tempo 60 giorni per concludere l'operazione. Nel frattempo resta ancora la possibilità, per eventuali interessati, di "ribaltare" l'asta con un rialzo del 10% (circostanza assai improbabile): per questo l'aggiudicazione, per ora, è da ritenersi ancora provvisoria.

Il fallimento di Carnevali

La storia di Carnevali si trascina ormai da anni, dalla messa in liquidazione (nel 2017) del gruppo Bani Carnevali Spa al successivo fallimento. Nel mezzo il tentativo di rilancio da parte dell'imprenditore di origini cinesi Chen Wen Xu, a Brescia noto anche come "Sandro" e proprietario di Aumai, anche questo naufragato: ma soprattutto i 45 lavoratori tutti coinvolti, un po' alla volta, nella procedura di licenziamento collettivo.

Si è arrivati dunque all'asta fallimentare, anche qui con svariati tentativi. In più occasioni andò deserta: a partire dai 14,4 milioni del primo tentativo, che era il valore della perizia, fino ai 7,2 milioni del secondo. Ora la "missione" sembra compiuta, nell'ambito della curatela fallimentare gestita dallo storico Studio Tita di Brescia.

Il negozio di Brescia Due

Il negozio di Brescia Due è un colosso di (quasi) 8.500 metri quadrati di superficie: si sviluppa su 6 piani di cui due interrati, con 4.618 mq di superficie di vendita esterna lorda, 1.664 mq di depositi e magazzini, 304 mq di uffici, 338 mq di locali tecnici, 1.528 mq di terrazze e sottotetto, oltre a un parcheggio interrato da 4.611 mq e una superficie esterna pertinenziale di oltre 7mila metri quadrati.

Operazione nostalgia: la struttura venne edificata nel 1991, e il negozio restò operativo per più di un quarto di secolo. Al primo e al secondo piano c'erano le ampie superfici di vendita di tanti gloriosi marchi della moda: per lungo tempo è stata la "mecca" di ogni shopping addicted bresciana (e non solo).