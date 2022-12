Dai fuochi alle feste in piazza: tutti gli eventi di Capodanno sul lago di Garda

A tre anni dall'ultima volta, causa Covid, si torna a festeggiare il capodanno in piazza. Non solo a Brescia, dove per il 31 dicembre sono diversi gli appuntamenti in contemporanea, ma anche e soprattutto sul lago di Garda, prima località turistica della provincia (che nel 2022, per la cronaca, ha celebrato il record di presenze). E' dunque ricco il cartellone degli eventi per l'ultimo dell'anno.

Le piazze bresciane

A cominciare da Desenzano, la "capitale" del Garda: sabato 31 dicembre si comincia alle 20.30 in Piazza Matteotti, dj set dalle 21.45 e animazione con Radio Bruno, poi dalle 22.45 il live show di Andrea Agresti (direttamente dalle Iene) e festa grande almeno fino alle 2. Gradito ritorno del capodanno in piazza anche a Moniga: la festa comincia dalle 23 in Piazza San Martino con il live music della band Rock a Domicilio.

Sirmione d'inverno, capodanno in piazza a Colombare: appuntamento sabato 31 dalle 22 in poi in Piazza Mercato, dove è stata allestita la mitica pista di pattinaggio (aperta fino a tardi). Per l'occasione open bar, cioccolata calda, vin brulé e musica in diretta con Radio Studio + e i dj Frankie Gada e Alex Castellini.

Sarà un ultimo dell'anno "scoppiettante" (nel vero senso della parola) a Salò, che ripropone a tre anni dall'ultima volta lo spettacolo pirotecnico dal golfo cittadino, allo scoccare di mezzanotte (in caso di pioggia, evento annullato): per informazioni 0365 21423. E nell'attesa del veglione (e delle feste), perché non concedersi una visita al presepe meccanico di Manerba, il più grande della provincia aperto anche il 31 dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.e

Eventi oltre confine

Concludiamo con qualche evento oltre confine. Non sono da meno infatti i "cugini" della sponda veronese: San Silvestro a Bardolino sul lungolago e al parco Carrara Bottagisio con mercatini di Natale, ruota panoramica, pista di pattinaggio, la Vela del Gusto e musica dal vivo dalle 22.30; capodanno gastronomico a Garda con il Padiglione dei Sapori; festa in Piazza Statuto a Malcesine con dj set, musica live con i Malumida e gran finale pirotecnico. Si fa festa all'aperto anche a Riva del Garda, dalle 22.30 in Piazza Garibaldi.