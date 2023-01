La carica dei 200mila (visitatori): è iniziato l'anno di Brescia capitale della Cultura

La carica dei duecentomila, forse anche di più: tanti erano i visitatori che hanno animato la Leonessa nel weekend inaugurale di Bergamo Brescia Capitale della Cultura. La visita del presidente Sergio Mattarella, il concertone di Piazza Loggia, i musei gratis per i residenti, l'omaggio a Franco Battiato, i numerosi eventi distribuiti in tutta la città: questo il menu del lungo (e apprezzato) fine settimana. Quel che si dice un ottimo inizio.

La cronaca del weekend

La cronaca del weekend, come detto, è iniziata venerdì con la visita del presidente Mattarella, ospite del Teatro Grande per la cerimonia inaugurale svolta in contemporanea con Bergamo (al Teatro Donizetti, dove c'era il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano). La mattina di sabato è stata la volta di "Crescere insieme", l'inno ufficiale della Capitale della Cultura cantato da migliaia di bambini radunati non solo in Piazza Loggia, ma nelle piazze di Desenzano, Iseo, Paderno Franciacorta, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago, Ospitaletto, Trenzano, Corzano e Montirone.

Nel pomeriggio è stata la volta dei cortei (in tutto quattro) che hanno attraversato la città: a Brescia le sfilate sono partite da Piazza Garibaldi, Campo Marte, Piazzale Arnaldo e Via Vittorio Emanuele II per poi convergere in Piazza Loggia. A seguire la festa si è scatenata con il concertone in piazza: sul palco Ambra Angiolini e artisti come Francesco Renga, Fausto Leali, Coma_Cose, Mr.Rain, Slick Steve and the Gangsters, Tommy Kuti, Voodoo Kid, e in seconda battuta anche Listrea, Superdownhome, Views, Gemini Blue, Le Endrio, Barkee Bay, Miglior, Bruno Belissimo e Frah Quintale. Da applausi il "duetto" tra Francesco Renga e la figlia Jolanda, già alla ribalta dei social. A proposito di social: avvistati anche gli influencer Mattia Stanga e Estetista Cinica, e gli ex calciatori del Brescia Andrea Caracciolo e Marco Zambelli.

Domenica il bis, anzi il tris. Per tutta la giornata (fino alle 21) gli eventi, i laboratori e le performance proposte da Fondazione Brescia Musei (con accesso gratuito ai musei, per tutti i visitatori). Anche i teatri della città sono stati protagonisti con un ricco e intenso programma di attività. A partire dal Teatro Telaio, che ha proposto lo spettacolo-installazione "Arcipelago", dedicato alle famiglie. Sugli scudi il Teatro Sociale, dove è andato in scena lo spettacolo "Torneremo ancora", ovvero un "concerto mistico" per Franco Battiato: il nuovo progetto di Simone Cristicchi e Amara. Gran finale e chiusura dell'inaugurazione con il concerto dell'orchestra The Swingin' Hermlins al Teatro Grande. Spettacolo in Piazza Vittoria, sia sabato che domenica, con la video-installazione e lo spettacolo griffato Groupe F, collettivo artistico francese che ha già partecipato alle inaugurazioni di Olimpiadi e Mondiali di calcio.

I prossimi eventi

Ed è (davvero) soltanto l'inizio. Il calendario a tutta cultura si arricchisce di mostre cariche d'attualità come "Ucraina cronache di guerra", on air al Mo.Ca di Via Moretto fino al 12 febbraio con le fotografie di Francesca Volpi, o cariche di storia come "Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti. I campioni della pittura a Brescia e Bergamo) che invece sarà allestita fino al prossimo 11 giugno a Palazzo Martinengo (in Via Musei 30). Sabato 29 gennaio, infine, grande apertura per il nuovo Museo del Risorgimento, in castello.