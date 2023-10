Il paese di Polpenazze, per una notte, è diventato la capitale italiana dei sigari: effetto Cigar Club Colli Morenici, il club affiliato alla CCA (Cigar Club Association) che in occasione dell'ottavo compleanno – celebrato alla Cantina Bottenago, appena inaugurata – ha ospitato l'anteprima nazionale del nuovo Silencio Los Rios, sigaro segmento premium prodotto dallo Scandinavian Tobacco Group, colosso mondiale del tabacco da oltre 10mila dipendenti, presente in 100 Paesi con oltre 200 brand, leader planetario nella produzione di tabacchi da pipa, leader europeo nel mercato dei sigari fatti a macchina, leader negli Stati Uniti nel mercato dei sigari premium.

Lo Scandinavian Tobacco Group

“Gli agronomi di Silencio – fa sapere Mario Bellio, responsabile strategia e implementazione HMC di Scandinavian – hanno sviluppato questo esclusivo tabacco Connecticut Shade ecuadoriano collaborando con un coltivatore indipendente di Los Rios, provincia con un terreno ricco di minerali vulcanici. La sottofascia di San Andrés messicano si combina con una tripa brasiliana, nicaraguense e dominicana”. Quartier generale in Danimarca, sedi produttive in Belgio, Olanda, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Stati Uniti e Sri Lanka, una filiale pure a Roma, Scandinavian Tobacco Group produce più di 3 miliardi di sigari l'anno e più di 5mila tonnellate di tabacchi da pipa.

Bene anche il mercato italiano: “Per quando riguarda la vendita di sigari del segmento premium – continua Bellio – lo scorso anno abbiamo registrato un +30% sul 2021, ma quest'anno prevediamo fino a un +60% sul 2022, +300% sul 2021, con una stima di vendite pari a 250mila pezzi premium. Siamo in linea con gli obiettivi di crescita fissati al 2025: abbiamo 20 agenti attivi sul territorio italiano”.

Il Cigar Club Colli Morenici

Il dolce compartir del fumo lento è sempre un piacere: ancor più quando si festeggia un compleanno. “Siamo un'ottantina di soci – racconta Renato Carlo Bianchi, presidente Cigar Club Colli Morenici – e questo fa di noi uno dei più grandi club italiani. Abbiamo superato il Covid e siamo più forti che mai, fedeli alla linea del nostro spirito sociale: con i nostri eventi, oltre a divulgare la cultura del fumo lento, abbiamo sempre raccolto benefit da dedicare al territorio. Quest'anno alla sanità e alle associazioni che più ne hanno bisogno: per il 2024, invece, lavoreremo a un service, in collaborazione con altre compagini, che possa offrire uno screening cardiologico gratuito a bambini e ragazzi di Montichiari”.

Sponsor e fornitori

È stato un compleanno (ma professionale) anche per Aldo Morandi, responsabile dei consulenti finanziari in Lombardia per Banca Medionalum: sponsor della serata, ha festeggiato i suoi 37 anni di lavoro in banca. Pillole di lavoro quotidiano: “In Italia purtroppo vi è ancora una scarsissima cultura finanziaria. Per questo la figura dei consulenti è molto importante, soprattutto in un momento come questo dove perfino il mercato obbligazionario è in difficoltà ”. Pillole di vita da Cigar Club: “Mi piace fumare da solo, a casa, davanti al camino e con un buon bicchiere di cognac”.

Oltre al mitico catering de Il Giardino del Gusto, specialisti dell'enogastronomia, tra i fornitori ufficiali degli eventi Cigar Club (fumo e dintorni) c'è la tabaccheria (con bar) City Cafè di Montichiari: è guidata dal giovane Luca Tomaselli, che a 39 anni si è buttato in una nuova avventura professionale. “Un locale che ho sempre apprezzato, fin da piccolo – ammette – e che ora stiamo rilanciando alla grande. Anche nella tabaccheria classica c'è margine per fare bene, un mercato interessante a cui noi affianchiamo servizi di qualità , che vanno dal caffè con blend da 7 monorigini a servizi come caricabatterie per pc e smartphone in ogni seduta”.

Personaggi da Cigar Club

Immancabile sfilata di personaggi in quel di Bottenago, cantina inaugurata dopo 4 anni di lavori e che ha accolto il compleanno Cigar Club come primo grande evento aperto al pubblico. In sala anche Silvia Zanovello, vicepresidente della CCA Italiana, la Cigar Club Association più grande al mondo con 50 club associati, e prima donna al vertice in 22 anni di storia: “L'Italia è l'unico Paese – spiega – che è riuscito ad unire una sola grande associazione l'intero panorama sigarofilo”. Ne è testimonianza anche la rivista Sigari!, 4mila copie di tiratura e pubblicata in doppia lingua (italiano e inglese). Con lei anche Aurelio Tufano: catador di fama internazionale, è stato campione mondiale (nel 2019) del contest Habanos World Challenge. Oggi continua nel suo lavoro di divulgazione ed è pure giurato della Cigar Smoking World Challenge.

La Cantina Bottenago

A proposito di Bottenago: azienda agricola operativa da pochi anni sul territorio, tra le poche in zona che produce vini con metodo classico (oltre ai tradizionali rossi e rosati della Valtenesi), fa parte della Società agricola Erian così come Scolari, storica azienda vinicola gardesana attiva fin dal 1929. “Stiamo investendo sul territorio – spiega il marketing manager Alessio Inganni – per far conoscere la Valtenesi e il suo vitigno autoctono, il Groppello, tanto difficile ma per questo mai avaro di soddisfazioni”. La cantina (all'ultimo grido) è stata progettata dall'architetto Massimiliano Cirani: la struttura si sviluppa su tre piani fuori terra e a pieno regime può ospitare più di 600 persone. A breve partiranno i lavori per un'area produttiva e di stoccaggio da 3mila mq e fino a 15 metri sottoterra.