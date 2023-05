Camozzi Group: la multinazionale bresciana celebra utili record da 35 milioni

Il gruppo Camozzi ha chiuso l'esercizio 2022 con ricavi consolidati pari a 534 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto ai 455 milioni dell'anno precedente: i ricavi esteri valgono al 77% del totale, distribuiti al 77% in Europa, Medio Oriente e Africa, al 15% in America e all'8% in Asia (l'Italia, da sola, pesa per il 23%). L'ebitda (margine operativo lordo) si attesta a quota 93 milioni di euro, +13% sul 2021: significativo il balzo in avanti degli utili, con un attivo netto che ha raggiunto i 35 milioni di euro, +46% sull'esercizio precedente.

Sono i numeri resi noti da Camozzi Group, sede legale a Milano ma quartier generale a Brescia (e una grande storia sul Garda, a partire da Polpenazze), considerato uno dei principali gruppi internazionali nell'automazione industriale, nella manifattura avanzata e nei sistemi per l'Industrial Internet of Things.

Investimenti per 58 milioni

A fianco dei puri dati di bilancio, il capitolo investimenti: 58 milioni di euro nel corso del 2022, con un incremento del 23%. Tra questi si segnalano i 16 milioni investiti in ricerca e sviluppo: si concretizzano nella collaborazione con 11 diversi istituti universitari, 6 partner tecnologici, 4 centri di ricerca e 3 istituzioni. Non da meno l'acquisizione del sito industriale della Timken Italia di Villa Carcina, che dal febbraio 2022 è ufficialmente entrato a far parte del gruppo. Camozzi Group conta oggi 3.023 dipendenti (erano 2.956 alla fine del 2021): avviata da poche settimane anche Camozzi Link, la Corporate Academy della multinazionale bresciana.

"I risultati del 2022 - spiega Lodovico Camozzi, presidente e amministratore delegato - confermano che, anche in uno scenario complesso, il gruppo continua a registrare una crescita importante dovuta soprattutto alle politiche di R&D (ricerca e sviluppo) e ai forti investimenti in innovazione tecnologica: questo ci rende un player veloce e dinamico, capace di anticipare i trend di mercato e di rispondere a una domanda crescente di flessibilità e customizzazione che arriva da parte dei nostri clienti".

Il Camozzi Group

Fondato nel 1964, il Camozzi Group è una multinazionale specializzata nella produzione di componenti e sistemi per l'automazione industriale ad alto contenuto tecnologico, con impieghi in campo manifatturiero, life science, robotica e meccatronica. È presente inoltre nei settori delle macchine utensili speciali, destinate in particolare ai settori aeronautico, spaziale ed energetico, e in numerosi altri processi di lavorazione delle materie prime (composito, titanio, alluminio). Il brand Camozzi è presente in 75 Paesi del mondo, con 39 filiali, 26 siti produttivi e 5 divisioni operative.