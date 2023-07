Calendario "Curvy 2024": è aperto il casting per le nuove modelle

«Ti senti pronta? Vuoi metterti in gioco e provare questa bella e nuova esperienza?» Piero Beghi, fotografo professionista di Ghedi, ideatore e anima del “calendario curvy”, ci riprova e lancia le candidature per la nuova edizione del calendario.

Dopo le positive esperienze dei primi quattro anni - la prima edizione è del 2020 - per il 2024 Piero Beghi vuole lanciare un nuovo calendario che avrà come protagoniste di ognuno dei 12 mesi altrettante modelle amatoriali. Che caratteristiche dovranno avere le candidate? Non ci sono limiti di età, né di altezza, l'unica regola è la taglia, che deve andare dalla 46 in su, e la voglia di mettersi in mostra in lingerie.

Le iscrizioni sono state aperte il 1° Luglio, e saranno accettat fino alle 24 del prossimo 7 Agosto. Il fotografo garantisce che nel giro di 24 ore darà risposta via mail con tutte le informazioni riguardo i giorni dei casting e la quota di partecipazione. le candidature arriveranno da tutta Italia.