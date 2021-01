Buon anno, ma non troppo: il 2021 avrà un calendario senza ponti

Della serie, chi ben comincia: passato un anno tristemente indimenticabile, l'anno della pandemia secolare, il 2021 è partito con due giorni di pioggia e vento, ma nel corso delle prossime settimane già ci riserverà qualche amara sorpresa. Niente di trascendentale, sia chiaro: c'è di peggio, e quello che conta adesso è avere la forza di uscire da questa pandemia, aspettando la primavera – sarà un lungo, lunghissimo inverno – e soprattutto il vaccino.

La prima notizia che fa storcere il naso la si legge riga dopo riga, sfogliando il calendario del 2021: quest'anno niente ponti, ovvero niente weekend lunghi, insomma – come da definizione – niente “periodi di vacanza di tre o più giorni, possibile quando un giorno feriale viene a trovarsi fra due giorni festivi”.

Buon 2021: come inizio non c'è male

Come inizio, in realtà, niente male: con il capodanno (1 gennaio) al venerdì, in tanti hanno fatto il ponte fino a domenica. Poi lunedì si ricomincia, in zona arancione, ma i più fortunati possono godersi il secondo ponte in pochi giorni, con la festività dell'Epifania (il 6 gennaio) che cade di mercoledì (e di nuovo in zona rossa).

Niente ponti a Pasquetta e Ferragosto

Ma poi che succederà? Per la prima festa ci sarà da aspettare la primavera, con la domenica di Pasqua fissata per il 4 aprile (e la Pasquetta il giorno successivo, lunedì 5). Niente ponti per la Festa della Liberazione, che sarà domenica 25 aprile; e nemmeno per il Primo Maggio, la festa dei lavoratori, che cade invece di sabato.

La Festa della Repubblica del 2 giugno sarà di mercoledì: sarà ponte solo per i più fortunati. Brutte notizie, invece, in piena estate: il giorno di Ferragosto (15 agosto) sarà proprio di domenica. Con il passare delle settimane arriviamo in autunno: il giorno dei Santi sarà lunedì 1 novembre, mentre l'Immacolata sarà mercoledì 8 dicembre.

Come sarà la fine dell'anno

E le feste di Natale e capodanno? Come già per l'inizio del 2021, anche alla fine dell'anno il calendario sarà appena (ma proprio appena) più favorevole. Il 25 dicembre cadrà infatti di sabato, mentre la notte di San Silvestro – il 31 dicembre – sarà invece di venerdì. Quindi il capodanno sarà sabato. Speriamo di festeggiare come si deve.