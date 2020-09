Giù il sipario: storica pasticceria bresciana chiude dopo quasi 60 anni

Giù il sipario sulla storica Pasticceria Cozzaglio di Calcinato: è stata la prima ad aprire in paese, nel lontano 1963, e da allora è sempre rimasta dov'era, a due passi dal municipio, in Via XX Settembre. Ma dopo tanti anni è arrivato il momento di chiudere i battenti: i gestori Carlo e Ilvana potranno finalmente godersi la meritata pensione.

"Niente festa, ma tutto il giorno per salutarsi"

Martedì 30 settembre sarà davvero l'ultimo giorno: in programma c'era una grande festa, poi annullata per motivi legati all'emergenza sanitaria. Lo annunciano proprio i titolari su Facebook: “Presi dall'entusiasmo non abbiamo tenuto conto del fatto che un assembramento, in un momento così delicato, non possiamo permettercelo”.

“Per mantenere le distanze – scrivono Ilvana e Carlo – potremmo accogliere poche persone, non riuscendo ovviamente ad accontentare tutti. Per questo rinunciamo a fare un evento serale, ma al contempo vi invitiamo a venirci a trovare durante tutta la giornata del 30 settembre per un ultimo e dolce saluto”.

Formidabili quegli anni: la storia della pasticceria

Formidabili quegli anni: la storia della Pasticceria Cozzaglio inizia con un piccolo negozio, aperto grazie alla passione di Ester Apollonio e Bruno Cozzaglio. Inizia così la produzione di dolci artigianali tipicamente bresciani, che rendono subito il locale un punto vendita conosciuto ma anche un punto di ritrovo per molti giovani, grazie al bar collocato all'interno della pasticceria.

Nel 1980 la figlia Ilvana rileva l'attività insieme al marito Carlo dando una spinta nuova all'attività, ma sempre nel rispetto della tradizione. Sono passati altri 40 anni, senza sosta, sempre in pista e sempre apprezzati dai clienti (arrivati da mezza provincia, e oltre). Un duro lavoro premiato anche con le menzioni nella prestigiosa guida del Gambero Rosso.

Amore al primo assaggio: dalle torte alla colomba

“Amore al primo assaggio”, dicono della Pasticceria Cozzaglio. Dalle torte (anche nuziali) ai mignon, dai croissant a prodotti tradizionali come il panettone, la colomba e il pandoro bresciano, i salati e altro ancora. Senza dimenticare alcuni “must” come la celebre “Meringata di Naldo”, le brioches fatte con l'impasto del panettone, la biscotteria, le torte mousse e le bavaresi.