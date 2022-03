Colazioni e aperitivi, lo storico caffè riapre al pubblico: la data dell'inaugurazione

Il conto alla rovescia volge ormai al termine: martedì 8 marzo inaugura a Brescia la nuova Caffetteria Vergnano 1882, nella centralissima Piazza della Loggia, all'interno dei locali dello storico Caffè della Stampa. Il locale, ricordiamo, cambia gestione dopo oltre 10 anni di attività continuativa: il Comune l'aveva messo a bando, concluso con l'offerta vincente del Consorzio Cafè Solaris, che se l'è aggiudicato per 50.750 euro l'anno, fino al 2027 ma con possibilità di rinnovo per altri 6 anni.

La nuova Caffetteria Vergnano

La nuova Caffetteria Vergnano è la prima di Brescia. Nasce dalla partnership consolidata con il Consorzio Cafè Solaris, con cui Vergnano ha già collaborato in passato per altre aperture. Il locale pronto a riaprire offrirà un servizio completo, a partire dalla prima colazione passando per il pranzo, fino ad arrivare alla fascia dell'aperitivo.

“Un luogo da vivere nella propria quotidianità – si legge in una nota di Vergnano – attraverso momenti di spensieratezza e di relax, ma anche una prima presenza del brand torinese nella città di Brescia a testimonianza del sostegno e della fiducia verso questo territorio”.

Il taglio del nastro

Al taglio del nastro, come detto in programma per martedì 8 marzo, saranno presenti anche il sindaco Emilio Del Bono e l'assessore Valter Muchetti. Inoltre, per omaggiare e celebrare la Giornata internazionale della Donna, il caffè espresso Vergnano sarà servito nelle iconiche tazzine rosa simbolo di Women in Coffee, progetto molto caro all'azienda e messaggio concreto di vicinanza al mondo delle donne.

Caffè Vergnano

Caffè Vergnano è la più antica torrefazione italiana a livello nazionale. E' stata fondata nel 1882, e ancora oggi è guidata dalla famiglia: da 140 anni racconta il rito dell'autentico espresso italiano portando in tazzina profumi e aromi da tutto il mondo. Si narra di un “segreto” delle miscele, fatto di tostatura lenta e tradizionale “che valorizza ogni singola origine, nel rispetto della materia prima”. In tutto il mondo sono aperte e operativa più di 180 caffetterie Vergnano: quella al Caffè della Stampa sarà la prima di Brescia.