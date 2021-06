Riapre storico bar, con pranzi e pasticceria artigianale: 20 nuove assunzioni

Dovrebbe riaprire i battenti entro l'estate il nuovo Caffè della Stampa di Brescia: il locale, ricordiamo, è un pezzo di storia della città, si trova in Piazza Loggia ha da poco cambiato gestore (dopo oltre 10 anni) a seguito di un bando comunale. Pochi giorni fa la simbolica consegna da parte del Comune di Brescia, proprietario dei locali, a Riccardo Tavazzi, presidente del Consorzio Cafè Solaris che con un'offerta di 50.570 euro l'anno si è aggiudicato la gestione del bar fino al 2027, ma con possibilità di rinnovo per altri 6 anni.

Cultura, musica e intrattenimento

“Presto la sistemazione e il via all'attività – fa sapere il Comune – che vedrà anche un ricco elenco di iniziative settimanali dedicate alla cultura, alla musica e all'intrattenimento, da realizzare anche mediante collaborazioni con altre realtà pubbliche e private, tra cui le associazioni del territorio, come previsto dal bando”.

“La ripresa parte anche da qua – scrive l'assessore Valter Muchetti – Un locale vuoto che riapre, il bando assegnato a un nuovo gestore che crede nella nostra città. Dopo le aperture a Venezia, Verona, Padova e Milano ha deciso di investire nella nostra città. La valutazione ha tenuto conto non solo dell'offerta economica ma anche della proposta culturale”.

Si cercano fino a 20 nuovi dipendenti

Il nuovo locale ospiterà, oltre al classico caffè-bar, una pasticceria artigianale, colazioni, pranzi (e brunch) e aperitivi. Per la nuova stagione (come detto al via prima della fine dell'estate, forse in agosto) si cercano fino a 20 nuovi dipendenti, in particolare camerieri: per informazioni consorziocafesolaris@gmail.com.