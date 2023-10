La nuova cantina di Ca' del Bosco: c'è anche una sala fatta da 33mila bottiglie

“Dopo 52 vendemmie, Ca' del Bosco può finalmente mostrarsi con il suo volto definitivo”, quello finale, quello un tempo solo sognato e che poi, negli anni, ha preso forma. Un lungo viaggio iniziato nel 1968, quando fu piantato il primo vigneto, e che oggi si svela nella sua completezza, segnando un traguardo storico per l'azienda”. Comincia così la nota di Ca' del Bosco – azienda leader nella produzione di vino Franciacorta, quartier generale a Erbusco – che annuncia la conclusione dei lavori al restyling della cantina, proseguiti per anni, “ridefiniti per valorizzare al meglio la vinificazione e l'affinamento dei vini, e celebrarli in una serie di spazi evocativi, con una scenografia che permette al visitatore di stimolare ed esplorare i propri sensi”.

Il restyling della cantina

Le nuove strutture interne sono state progettate da Falconi Architettura, con cui Ca' del Bosco collabora ormai fin dagli anni '90. Si comincia con la nuova Accoglienza, struttura ricettiva completata nel 2021 e che si caratterizza per la sua simbolica forma circolare, ad anello con al centro una quercia, simbolo di quel “bosco” che dà il nome all'azienda: tetto circolare in legno, rivestimento in acciaio corten, spazi comuni, showroom e sale degustazione.

Il percorso continua con il Tunnel Vintage Collection: un caveau in cui avviene il passaggio tra antico e moderno, l'illuminazione che richiama un cielo stellato attraverso i fori delle pupitres, un lungo tunnel e, infine, la Vinoteca, ovvero la collezione storica dei vini e dei Franciacorta prodotti dal 1972 ad oggi. La Cupola dei Sensi, a serguire, è uno spazio circolare con volta ribassata: la scenografia è curata da Andre Guidot del collettivo {[(etica)estetica]anestetica} e dedicata ai quattro sensi (tatto, olfatto, vista e udito). Al centro della Cupola l'opera “Ludoscopia” di Paolo Scirpa: un pozzo di luce che si riflette in un fondo che sembra infinita.

Da qui si è proiettati nel più scenografico degli spazi allestiti: il Prestige Immersion, una gigantesca bottiglia capovolta, realizzata con oltre 33mila bottiglie di Cuvée Prestige, vuote e retroilluminate. Nella parte più interrata, a 23 metri sottoterra, è possibile anche ammirare la nuova area di affinamento che potrà accogliere fino a 4 milioni di bottiglie. Tutti i vari percorsi visita sono inoltre impreziositi dai suoni in sottofondo a cura di Riccardo Caspani.



Pillole di storia di Ca' del Bosco

Una storia comincia nel 1964, quando Annamaria Clementi Zanella, madre di Maurizio (che è presidente e fondatore di Ca' del Bosco), acquista la Ca' del Bosc, una piccola casa in collina a Erbusco, due ettari di proprietà immersi in un fitto bosco di querce e castagni. I primi aribusti di vite vengono piantati dal fattore Antonio Gandossi, che si occuperà dei vigneti dell'azienda fino al 2011, anno della sua scomparsa: il 1972 è l'anno del primo vino, il Pinot di Franciacorta bianco, nel 1975 il primo rosso, nel 1976 la vendemmia in cui si producono primi tre spumanti a metodo classico, che usciranno nel dicembre 1978.

Da allora tanta strada è stata fatta, tanta ancora da fare. Oggi l'azienda vanta un patrimonio viticolo di oltre 280 ettari (negli anni '70 erano solo 13), distribuiti su 11 Comuni sui 19 totali della Franciacorta. La cantina, appena rinnovata, accoglie ogni anno più di 20mila visitatori. Il progetto di restyling è nato dalla volontà dei soci di Ca' del Bosco, le famiglie Marzotto e Zanella: “Siamo da sempre convinti del potenziale del territorio, da valorizzare ed esprimere in eccellenza nel vino”.