All'alba di domenica 10 dicembre, anzi ancora prima, si è fermato il primo treno della nuova stazione di Brescia Violino, realizzata da Ferrovienord (gruppo FNM) tra le fermate di Brescia Borgo San Giovanni e Castegnato. La piena messa in esercizio è finalmente realtà, dopo un'attesa di anni: vi fermeranno le corse regionali di Trenord della linea Brescia-Iseo-Breno. La nuova fermata del Violino, in prossimità dei sottopassi ferroviari esistenti, collocati in corrispondenza di Via Re Rotari, a pochi passi dal Villaggio Badia, è stata interamente finanziata dalla Regione con un investimento di circa 3 milioni di euro.

La nuova stazione

I lavori sono cominciati nel dicembre di un anno fa, quando presero il via le attività preliminari di bonifica di eventuali ordigni bellici, come da prassi: si sono conclusi solo poche settimane fa. Nella nuova fermata è stata allestita una banchina in cemento armato della lunghezza di un centinaio di metri, con un'altezza di 55 centimetri dal “piano del ferro” per favorire la salita e la discesa dal treno, coperta da pensiline metalliche per una lunghezza di circa 50 metri.



Gli orari dei treni

La banchina è dotata anche di percorso pedonale per persone ipovedenti: l'accesso alla stazione è garantito da una scala collocata nelle vicinanze del percorso ciclopedonale di Via Re Rotari. Per le persone a mobilità ridotta è disponibile una rampa con pendenza al 5%. Sul fronte dell'impiantistica: illuminazione a led, impianti di diffusione sonora e teleindicatore, nonché una serie di telecamere di sicurezza. Realizzato anche un parcheggio da 20 stalli, per le biciclette.

Questi infine i nuovi orari in vigore dal 10 dicembre 2023. I treni in partenza da Iseo e da Marone-Zone fermeranno al Violino alle 6.12, 7.03, 7.22, 8.58, 10.17, 12.17, 14.17, 16.17, 18.22: treni in partenza dal Violino verso la Franciacorta, il lago d'Iseo e la Valcamonica alle 6.00, 7.11, 8.03, 8.46, 10.03, 10.46, 12.03, 12.46, 13.29, 14.03, 14.46, 16.03, 16.46, 17.21, 18.03, 18.46, 19.21, 20.03, 20.46, 21.46. La tabella completa è consultabile sul portale web di Trenord.