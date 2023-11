Cosa succederebbe se venisse sganciata una bomba atomica su Brescia?

La simulazione del lancio di una bomba nucleare su Brescia, una visita virtuale nei luoghi della memoria di Hiroshima e Nagasaki attraverso un visore, le esperienze degli hibakusha, i sopravvissuti allo scoppio delle atomiche: sono i temi proposti e affrontati da “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”, la mostra-evento che verrà inaugurata a Brescia (nell'anno della Capitale della Cultura) il prossimo 24 novembre, in occasione del Festival della Pace.

L'esposizione sarà allestita al Salone ex Cavallerizza di Via Fratelli Cairoli 9 a Brescia: aperta e visitabile tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30 e fino alle 20 il venerdì e il sabato, senza sosta fino al 14 gennaio 2024. La mostra, realizzata grazie ai fondi dell’8x1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, è un’esposizione itinerante che farà tappa in diverse città italiane (maggiori informazioni su senzatomica.it).

La mostra Senzatomica

La mostra Senzatomica si rivolge in particolare ai giovani e offre percorsi personalizzati e materiali didattici adatti per ogni ordine e grado scolastico, a partire dalla quarta elementare. Accompagnati lungo il percorso della mostra da volontari appositamente formati, gli studenti potranno approfondire la storia della bomba atomica, il concetto di deterrenza nucleare, le azioni della società civile e il valore della trasformazione interiore per realizzare un mondo libero da armi nucleari. L’ingresso è gratuito con possibilità di prenotazione per le scuole (info via mail a scuole.brescia@senzatomica.it oppure sul portale dedicato).

Tra gli eventi collaterali, già annunciato il convegno in programma sabato 18 novembre (ore 17) nel Salone Vanvitelliano di Palazzo della Loggia: una tavola rotonda in cui si discuterà di “come il disarmo nucleare sia fondamentale per la sicurezza di tutta l'umanità e di come sia possibile eliminare le armi nucleari dal nostro pianeta”. Tra i relatori attesi anche Daniel Hogsta, direttore di ICAN (la Campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, premio Nobel per la pace nel 2017) ed Enza Pellecchia, prorettrice e docente dell'Università di Pisa e vicepresidente del Comitato Senzatomica.